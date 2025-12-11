La Guardia Civil presenta en Sevilla la VII Nacional Ciberleague para prevenir la cibercriminalidad entre jóvenes de ESO

Presentación de la VII Nacional Ciberleague - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN SEVILLA

SEVILLA 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El general de Brigada jefe de la IV Zona de Andalucía, Luis Ortega, ha presentado este jueves en Sevilla, junto al subdelegado del Gobierno en la provincia, Francisco Toscano, la VII edición de la Nacional Ciberleague Guardia Civil, en su modalidad pre-amateur dirigida a estudiantes de cuarto de Educación Secundaria Obligatoria (ESO).

La competición se dirige a estudiantes de cuarto de ESO, considerados especialmente expuestos a los riesgos del entorno digital. El formato combina sesiones formativas sobre el uso seguro de Internet y redes sociales con retos prácticos en línea que simulan situaciones reales, como el análisis de metadatos, la detección de perfiles falsos o la búsqueda de información en fuentes abiertas.

Según ha informado la Subdelegación del Gobierno en Sevilla en una nota, la Ciberliga nació en 2019 con motivo del 175º aniversario de la Guardia Civil y forma parte de las iniciativas del Cuerpo relacionadas con la prevención de delitos en el ciberespacio, como el ciberacoso, el grooming, el sexting, el phishing o la suplantación de identidad.

Durante la presentación, Toscano ha destacado "la necesidad de reforzar de manera permanente la prevención y el conocimiento en materia de seguridad digital, para que todos los ciudadanos puedan desenvolverse con garantías en el entorno virtual ante el avance de las nuevas tecnologías". Además, ha subrayado que "iniciativas como la Ciberliga cumplen un papel fundamental al acercar recursos y herramientas formativas a la ciudadanía, y muy especialmente a los jóvenes".

El subdelegado ha enmarcado que "en 2024 los delitos informáticos descendieron por primera vez tras años de incrementos continuados, un dato que refleja que la prevención y la acción policial generan resultados positivos". También ha puesto en valor "la labor diaria de la Guardia Civil y del conjunto de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad", a la que calificó como esencial para garantizar la protección y la tranquilidad de los ciudadanos.

"Con el paso de los años, la Ciberliga se ha consolidado como un reto nacional de ciberseguridad con fases autonómicas y una final en Madrid, y se ha convertido en una herramienta destacada para educar y concienciar en ciberseguridad de forma participativa", ha apostillado la Subdelegación.

En Andalucía, la organización de esta edición se ha desarrollado en coordinación con la Consejería competente, en un trabajo conjunto iniciado en mayo con la elaboración de los protocolos entre instituciones que sustentan la actividad.

Las nueve comandancias andaluzas han formado equipos de apoyo a los centros escolares, integrados por personal de los 'Equipos @', especialistas de los Equipos de Delitos Tecnológicos (Edites), miembros de los Grupo de Apoyo en Tecnologías de la Información (Gatis) y personal de las oficinas de prensa. El proceso de inscripción para los centros escolares permanece abierto hasta el 31 de diciembre.