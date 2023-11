'Habla, actúa, denuncia por ellas', lema de la campaña de las diputaciones andaluzas por el 25N presentada en Sevilla

La iniciativa persigue implicar a personas cercanas que conocen a víctimas de violencia machista



El presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández, junto con la diputada de Cohesión Social e Igualdad, María Encarnación Fuentes, ha presentado la campaña que las diputaciones andaluzas han consensuado para el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, fijado para el 25 de noviembre. Una campaña que, mediante el manifiesto Institucional, "reclama la necesidad de la implicación individual y colectiva de la ciudadanía de todos los municipios".

Asimismo, la institución provincial sevillana también ha diseñado, como todos los años, otras acciones además de las 184 actividades previstas en la provincia. Al acto de presentación ha asistido una "nutrida" representación a asociaciones de mujeres, como AMUVI, Fundación Ana Bella, Afán XXI, Fundación Iniciativa Social y concejalas y técnicas de Igualdad de varios ayuntamientos sevillanos, según detalla en una nota de prensa.

En este sentido, 52 mujeres en España, 17 de ellas andaluzas, han sido asesinadas en lo que va de año frente a las 50 del pasado año en todo el territorio nacional. Al respecto, Fernández ha expresado que el 25N "no supone estar ante ninguna celebración, ni conmemoración, ni una fiesta. Estamos ante una denuncia en sí misma".

"Es un día para la reivindicación, denuncia, condena y para visibilizar que hemos avanzado algo, pero muy poco porque siguen siendo intolerables las cifras de mujeres maltratadas y asesinadas, como lo son el número de denuncias, porque el terrorismo machista es algo con lo que la sociedad sigue conviviendo y todavía, desafortunadamente, no hemos encontrado la fórmula definitiva para poder erradicarlo", ha apuntado el mandatario provincial. "El día que no haya ningún asesinato y ninguna denuncia, será cuando hayamos ganado esta batalla de toda la sociedad".

En opinión de Fernández, "el terrorismo machista está mucho más cercano de los que creemos y es un problema de toda la ciudadanía. Lo principal que hemos avanzado es que hemos entendido con absoluta claridad que esto no es un problema que ocurre puertas hacia adentro". De este modo, "cada vez que una mujer es asesinada, se muere una parte de nosotros como seres humanos, se muere una parte de dignidad y por tanto tenemos que empujar todos, no solo las administraciones públicas, que tenemos que poner más y mejores recursos, no sólo los cuerpos y fuerzas de seguridad, los jueces, las asociaciones de mujeres, que han hecho un papel fundamental en la socialización de este conflicto, sino que tenemos que preguntarnos cada uno de nosotros y nosotras qué hacemos y hemos hecho individualmente para intentar corregir esas conductas que llevan a la violencia de género".

Fernández ha reivindicado el papel de la educación "porque es muy importante la prevención". "Educar en los colegios porque se han de incorporar en los planes de los centros la lucha contra las desigualdades, la lucha por la igualdad entre hombres y mujeres y cada uno de nosotros tener una hoja de ruta".

CAMPAÑA CONSENSUADA

Las corporaciones provinciales de Andalucía han consensuado una campaña y manifiesto que reclama la necesidad de la implicación individual y colectiva de la ciudadanía. La iniciativa se desarrollará en las redes sociales junto con la cartelería y "centra sus esfuerzos en sensibilizar en la toma de conciencia sobre la gravedad de la violencia ejercida contra las mujeres que, en muchas ocasiones, no se percibe como grave y desemboca en asesinatos".

El lema de la campaña es 'Habla, actúa, denuncia por ellas' porque según se desprende de una macroencuesta, el 30% de las mujeres no denuncia porque no considera la violencia que sufre "lo suficientemente grave" y cree que "no merece la pena, que es un hecho puntual, o asume esa violencia como hilo conductor y normativo de su relación".

Consta de un video o spot publicitario de concienciación y reivindicación, cuña de radio, cartelería y una 'landig page' dentro de la web de Diputación de Sevilla. La imagen de la campaña está adaptada a las diferentes redes sociales y además se utilizan los hastag #Habla #Actua #Denunciaporellas #EliminacionDeLaViolencia y #25N.

Con cinco eslóganes se impulsa esta campaña para profundizar y reforzar la colaboración pública y privada contra las violencias machistas hacia las mujeres y las niñas, implicando a las personas cercanas que la conocen: 'No esperaba que él fuese capaz... y la mató', 'Parecía un buen muchacho... y la mató', 'Mi hija sabrá cortar a tiempo... y la mató', 'Era un vecino educado* y la mató' y 'Era mi mejor amigo... y la mató'.

CAMPAÑA DIPUTACIÓN DE SEVILLA

Además de la campaña compartida con el resto de las diputaciones andaluzas, la institución provincial sevillana desarrolla las siguientes acciones además del manifiesto compartido. Así, el jueves 23, en la sede provincial, se habilitará un stand informativo para la plantilla de la Diputación en la que se entregará el manifiesto junto con una pulsera conmemorativa del 25N.

El viernes 24 se celebrará una jornada sobre jiberviolencia contra las adolescentes en Umbrete, sede del Área Territorial de Servicios Sociales del Aljarafe donde durante las tres primeras horas estarán destinadas a la formación de equipos profesionales de los Servicios Sociales Comunitarios del Área Territorial del Aljarafe y equipos de los Puntos de Igualdad Municipal (PIM).

Desde el día 24 al 27 de este mes en la fachada de la sede de la Diputación se extenderá una pancarta contra la violencia hacia las mujeres y se iluminará la fachada con el color morado con motivo del Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres.

Además, durante todo el año la Diputación, a través de su Área de Cohesión Social e Igualdad, pondrá a disposición de los municipios menores de veinte mil habitantes los 'Puntos Violeta': 30 carpas se pondrán a disposición de los ayuntamientos con el objetivo de visibilizar, informar, difundir y sensibilizar en materia de prevención y asesoramiento para la erradicación de las diferentes formas de violencias machistas.