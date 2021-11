Hacienda acusa al PP, Cs y Vox de buscar "excusas" para no apoyar el presupuesto para Sevilla, que es "estratégico"

SEVILLA, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La delegada de Hacienda y Administración Pública, la socialista Sonia Gaya, ha subrayado este miércoles que el proyecto de presupuestos municipales para 2022 es "estratégico" para la recuperación económica y social, y ha reiterado que la responsabilidad del gobierno es "seguir adelante" para que se apruebe y entre en vigor en enero, tal y como se había planificado.

A raíz de las posiciones del Partido Popular (PP), que ha presentado una enmienda a la totalidad, y de Ciudadanos (Cs), que ha exigido la paralización de la tramitación administración, y de Vox, la delegada Gaya ha insistido en que "está en juego un volumen sin precedentes de inversiones, políticas sociales y de empleo, mejoras en los servicios públicos, avances en sostenibilidad o en la modernización de la administración. El presupuesto es fundamental, y vamos a seguir adelante en su tramitación por mucho que le pese al PP, Cs y Vox", ha puntualizado la delegada de Hacienda en una nota de prensa remitida por el Ayuntamiento.

"Lo responsable es que Sevilla tenga un presupuesto. Lo irresponsable es no hacer ni una sola propuesta para la ciudad en todo el proceso y cuando está a punto de llegar el final buscar una excusa para pedir que todo se paralice y que Sevilla se quede sin presupuesto en 2022", ha lamentado.

Así, en relación con la sentencia del Tribunal Constitucional que ha anulado el impuesto de plusvalía, el gobierno municipal defiende que se va a mantener una partida vinculada al Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, conocido como el impuesto deplusvalía, "a la espera de que el Gobierno central determine su nueva regulación o establezca un mecanismo de compensación para los ayuntamientos". "Una vez que esto se resuelva, en ejecución presupuestaria, se realizarán los ajustes necesarios", ha apostillado Hacienda.

Por último, la delegada ha preguntado a los tres grupos políticos de la bancada de la derecha cómo pretenden explicar su estrategia de pedir la paralización de los presupuestos. "Cuándo vayan a un barrio y les pidan una mejora, ¿les dirán que no puede ser porque el Constitucional ha emitido una sentencia que suspende los criterios de aplicación de un tributo y que entonces no puede haber ninguna inversión en la ciudad en 2022? ¿Se lo dirán también a las personas en situación de desempleo o a los usuarios de Servicios Sociales? ¿Se lo argumentarán a los empleados municipales si no se puede aplicar el incremento retributivo del 2%?".