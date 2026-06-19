Hallados los cuerpos sin vida de un padre y su hija en una vivienda de Gerena (Sevilla)

Archivo - Vehículo de la Guardia Civil. Imagen de archivo. - GUARDIA CIVIL - Archivo

GERENA (SEVILLA), 19 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha localizado este viernes los cuerpos sin vida de dos personas, un padre de unos 50 años aproximadamente y su hija de unos 20, en el interior de una vivienda en Gerena (Sevilla). Por el momento se desconocen las causas de los fallecimientos y los investigadores no descartan ninguna hipótesis.

Según ha informado la Benemérita en un comunicado, a las 15,00 horas la Guardia Civil recibió el aviso del hallazgo de dos personas fallecidas en interior de una vivienda en la citada localidad. Hasta el lugar se desplazaron varias patrullas en servicio, que confirmaron el fallecimiento de ambos.

Tras el hallazgo, la Central Operativa de Servicios activó al Equipo de Policía Judicial, que se ha hecho cargo de una investigación en la que, por el momento, se desconocen las causas de los fallecimientos y no se descarta ninguna hipótesis.

La Guardia Civil ha señalado que continúa practicando las diligencias oportunas, por lo que no se facilitarán más detalles hasta que el avance del caso lo permita.