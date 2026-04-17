Hallan calcinado a un hombre de 92 años en una parcela de Bormujos (Sevilla)

Archivo - (Imagen de archivo) Ambulancia perteneciente al 061. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

BORMUJOS (SEVILLA), 17 (EUROPA PRESS)

Un hombre de 92 años de edad ha sido hallado calcinado este viernes en una parcela de la localidad sevillana de Bormujos, según ha informado el 112, servicio perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta.

El suceso se ha producido sobre las 12,08 horas, cuando un familiar de la víctima ha encontrado el cuerpo sin vida junto a una zona de pastos quemados en una parcela en el Camino Solano, frente al cementerio municipal.

Al lugar han acudido efectivos de Policía Local, Guardia Civil y del Centro de Emergencias Sanitarias 061, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud, quienes ha certificado la defunción en el lugar.