Herido un trabajador al caerle una cuba en la cabeza en una construcción en la Ronda de los Tejares en Sevilla

Archivo - Vehículo del servicio de emergencias 112 Andalucía. (Foto de archivo). - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de unos 37 años ha sido herido en la mañana de este jueves, 16 de abril, al recibir un impacto en la cabeza tras la caída de una cuba que le ha provocado una "herida sangrante", todo ello mientras trabajaba en una construcción en la Ronda de los Tejares en Sevilla.

Según ha informado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía a Europa Press, el suceso ha tenido lugar sobre las 8,30 horas, cuando varios testigos han alertado de la caída de este elemento sobre la cabeza del hombre.

Posteriormente, ha sido trasladado a la Unidad de Traumatología del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, donde ha sido atendido, aunque se desconoce la evolución de su estado de salud.

En consecuencia, han sido activados efectivos de la Policía Nacional, sanitarios del 061, Inspección de Trabajo y el Centro de Prevención de Riesgo Laboral.