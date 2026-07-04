Hombres G avanzan un nuevo single para otoño tras vivir su "mejor concierto" en la Plaza de España sevillana con Icónica

1101674.1.260.149.20260704101659 Imagen del grupo Hombres G. - ROCÍO RUZ / EUROPA PRESS

SEVILLA 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

El grupo Hombres G ha asegurado vivir "sin duda el mejor concierto" de cuantos ha dado hasta la fecha en Andalucía este viernes en el marco del Festival Icónica Santalucía Sevilla Fest en la Plaza de España de Sevilla, un escenario que ha definido como "único en el mundo" y donde la banda ha actuado con todas las entradas vendidas. Además, el grupo ha avanzado que tienen previsto publicar un nuevo single para otoño.

En una entrevista concedida a Europa Press, los integrantes del grupo han reconocido que la cita sevillana era una de las más esperadas de toda la gira, tanto por el enclave como por la estrecha relación que mantienen con Andalucía, una comunidad en la que aseguran sentirse "como en casa" y a la que regresan de forma habitual desde hace más de cuatro décadas.

Los músicos han destacado que el concierto ha llegado además en uno de los mejores momentos de la banda, inmersa en una extensa gira nacional e internacional, con nuevos proyectos musicales en marcha y el estreno pendiente de su documental 'Los mejores años de nuestra vida', que llegará próximamente a plataformas.

"Este era uno de los conciertos más deseados de la gira y más esperados por nosotros también", ha asegurado el vocalista, David Summers, quien ha subrayado que actuar en la Plaza de España supone hacerlo "en un entorno absolutamente increíble y mágico". Summers ha explicado además que Sevilla ocupa un lugar muy especial en su vida por sus vínculos familiares. "Para mí especialmente, mi familia vive aquí en Sevilla, mi padre nació aquí en Sevilla y para mí Sevilla es mi casa", ha señalado.

El cantante ha reconocido la ilusión que supone ofrecer un concierto de rock en un escenario como la Plaza de España y hacerlo, además, con el aforo completo. "Dar un concierto de rock con todo vendido, además, que va a ser un ambiente maravilloso, pues imagínate, estamos emocionados", ha manifestado.

Preguntados por el público sevillano, los integrantes de Hombres G han asegurado que esperaban reencontrarse con unos seguidores "maravillosos", completamente entregados y con los que mantienen una conexión especial desde hace décadas. Asimismo, han confiado en volver a comprobar el cariño que siempre les ha mostrado el público andaluz. Como así ha sido. "Simplemente queremos recibir el cariño que siempre nos han dado, que obviamente creo que va a suceder porque prácticamente están todas las entradas agotadas. Los sevillanos nos siguen queriendo mucho", han vaticinado.

"CADA CONCIERTO ES COMO LA FINAL DE UNA CHAMPIONS"

Sobre el espectáculo preparado para Icónica, Hombres G han señalado que la principal sorpresa ha sido comprobar que mantienen intacta la energía sobre el escenario más de 40 años después del nacimiento del grupo. "La sorpresa es ver a cuatro tíos que llevan más de 40 años en un escenario dándolo todo. Cada concierto es como una final de la Champions y lo damos todo", han asegurado.

Además del repertorio, la banda ha destacado el importante despliegue técnico y escénico que acompaña a esta gira. "Se van a encontrar un montón de canciones y un montaje espectacular, no solamente por lo que es el escenario, sino por todo lo que rodea al espectáculo", han explicado.

Durante la entrevista también han repasado su extensa relación con Andalucía, donde aseguran haber ofrecido conciertos inolvidables a lo largo de su carrera. Aunque reconocen que resulta difícil quedarse con uno solo después de tantos años, han señalado que únicamente en esta gira actuarán en ciudades como Córdoba, Sevilla, Fuengirola y Almería, además de destacar que siempre encuentran un público "increíble". Pese a los numerosos recuerdos acumulados durante estas más de cuatro décadas, los músicos han asegurado que el concierto este viernes en Sevilla ha sido "sin duda el mejor hasta el momento".

Preguntados por el hecho de que su música siga formando parte de las fiestas populares y verbenas de verano en toda España, Hombres G han reconocido que constituye uno de los mayores orgullos de su trayectoria. "Nuestro repertorio forma parte ya del cancionero popular", han señalado.

La banda ha atribuido esa permanencia a la capacidad de sus canciones para seguir conectando con distintas generaciones y transmitir optimismo. "Son 43 años haciendo canciones que han llegado muy dentro del corazón de la gente y, sobre todo, son canciones que transmiten muy buen rollo. La gente, estando de fiesta, se divierte muchísimo escuchando nuestra música", han explicado.

Para el grupo, comprobar que sus temas continúan acompañando celebraciones populares tantos años después de haber sido publicados supone "un placer y un honor". Los músicos también han reflexionado sobre el momento que vive actualmente la banda, que continúa llenando recintos tanto en España como en Latinoamérica después de más de cuatro décadas de carrera. En este sentido, han confirmado que toda la agenda prevista para este año y buena parte de la del próximo ya se encuentra cerrada.

Tras completar la gira española, Hombres G viajarán durante el otoño a México, Colombia y Perú, mientras que en 2027 volverán a recorrer España y realizarán una nueva gira por Estados Unidos y distintos países americanos. Preguntados por cuánto tiempo seguirán sobre los escenarios, han respondido con humor antes de ofrecer una reflexión más personal. "Mientras tengamos ilusión, ganas de tocar, de estar juntos y de viajar, y la salud nos respete, aquí estaremos", han asegurado.

Los integrantes del grupo han explicado que la principal razón por la que continúan actuando es que siguen disfrutando de cada concierto. "Nosotros estamos aquí sobre todo para pasarlo bien. Nos lo pasamos muy bien juntos, nos lo pasamos bien en el escenario, el público disfruta y esa es la premisa. Si esto no fuera así, no lo haríamos", han señalado. Incluso han bromeado con la posibilidad de celebrar próximamente los cincuenta años de la banda. "Dentro de nada. Qué horror", han comentado entre risas.

CINE, NUEVOS PROYECTOS Y UN SINGLE PARA OTOÑO

Más allá de la música, Hombres G también ha reivindicado su estrecha vinculación con el cine. El grupo ha afirado que ya suma cuatro películas relacionadas con su trayectoria: 'Sufre, mamón', 'Suéltate el pelo', 'Voy a pasármelo bien' y el documental 'Los mejores años de nuestra vida'. "Pocos artistas y pocos grupos pueden presumir de tener cuatro películas", han destacado.

Respecto al documental, han explicado que el título hace referencia precisamente al momento actual que atraviesa la banda. "Los mejores años de nuestra vida se refiere sobre todo a estos años que estamos viviendo ahora mismo", han afirmado.

Los músicos han asegurado que, lejos de limitarse a recoger los frutos de toda una carrera, están disfrutando especialmente del presente y de la posibilidad de seguir compartiendo escenario después de tantos años. Por ello, consideran que el mejor momento de su trayectoria no pertenece al pasado, sino al presente. "El mejor momento para recordar es ahora mismo", han resumido. Antes de concluir, los integrantes del grupo también imaginaron algunos de los escenarios en los que todavía les gustaría actuar.

Entre ellos citaron el Budokan de Tokio, las pirámides de Egipto o, en un tono más desenfadado, la duna de Bolonia, en Tarifa (Cádiz), donde fantasearon con ofrecer un concierto al aire libre sobre la arena.

Finalmente, Hombres G avanzaron algunos de los próximos proyectos en los que ya trabajan. La banda prepara el lanzamiento de un nuevo single para finales de septiembre o principios de octubre, coincidiendo además con el estreno en plataformas del documental 'Los mejores años de nuestra vida'. Todo ello llegará mientras continúan desarrollando una gira que concluirá este año con dos conciertos en Madrid antes de afrontar en 2027 nuevos compromisos internacionales en Estados Unidos y Latinoamérica.