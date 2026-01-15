El Hospital Virgen del Rocío de Sevilla facilita agua embotellada mientras ultima labores de mantenimiento en su aljibe

Archivo - Fachada del Hospital Universitario Virgen del Rocío. - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

SEVILLA 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Virgen del Rocío de Sevilla ha recomendado a sus pacientes y profesionales que no consuman el agua potable del centro hospitalario mientras duran los trabajos de mantenimiento del aljibe.

Según han confirmado fuentes del centro a Europa Press, estas actuaciones "pueden afectar al sabor y a la pureza" del agua. Por este motivo, desde el hospital "se está facilitando agua embotellada" tanto a los pacientes como a los profesionales.

Por el momento, no hay una fecha fija para el fin de estos trabajos, que según han asegurado las fuentes consultadas "se están ultimando". El último paso son los controles para confirmar el buen estado del agua.

Desde el Hospital han indicado que "no hay ninguna queja por parte de profesionales ni pacientes".