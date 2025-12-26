Los hospitales Quirónsalud de Sevilla reciben la visita del paje real para niños ingresados y de trabajadores

Visita del paje real al hospital Quirónsalud de Sevilla. - HOSPITAL QUIRÓNSALUD

SEVILLA 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los hospitales Quirónsalud Sagrado Corazón e Infanta Luisa, en Sevilla, han puesto en marcha varias iniciativas navideñas. Entre estas acciones, destacan la visita del paje real para los hijos de los trabajadores, niños ingresados y del Hogar de Nazaret, así como la elaboración de menús solidarios para el comedor social de la Parroquia de la Candelaria, en el barrio de Los Pajaritos.

El Hospital Quirónsalud Infanta Luisa ha recibido la visita del paje real, que ha saludado en el salón de actos del centro a los hijos de los profesionales y a los niños del Hogar de Nazaret para escuchar sus deseos y recoger sus cartas dirigidas a Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente.

Según una nota remitida por la compañía, esta iniciativa busca "acercar la magia de la Navidad a las familias del personal hospitalario y reconocer la labor diaria de todos sus trabajadores, al tiempo que ofrece un espacio de diversión a los que se encuentran en situaciones más complicadas como los niños del Hogar de Nazaret o los niños que permanecen en estos días ingresados, a los que ha ido a ver a sus habitaciones".

El paje real también ha visitado a los hijos de los empleados del Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón. Los más pequeños han disfrutado de una tarde "llena de ilusión, con merienda, talleres navideños y actividades especiales, entre ellas, la creación de su propia carta para los Reyes Magos o un pintacaras, así como regalos preparados por loa centros hospitalarios para la ocasión".

Por otro lado, el servicio de cocina del Hospital Quirónsalud Infanta Luisa ha elaborado menús solidarios para Nochebuena y Nochevieja, destinados al comedor social de la Parroquia de la Candelaria, en el barrio de Los Pajaritos.

Los platos se han preparado para que las personas que acuden al comedor social "puedan disfrutar de una comida singular". Con este gesto, el centro pretende "reafirmar su compromiso con la solidaridad y apoyar a este barrio desfavorecido".

Asimismo, los pacientes hospitalizados en ambos centros también han podido disfrutar de visitas que "han animado un poco su estancia en estos días tan señalados", cantando villancicos a cargo del coro infantil del Colegio San Miguel-Adoratrices, en el caso de los hospitales Materno-Infantil Quirónsalud Sevilla y Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón, o los típicos cánticos de la Tuna de Aparejadores de Sevilla, en el caso del Hospital Quirónsalud Infanta Luisa.