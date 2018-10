Hoteleros afirman que el puesto de Sevilla en el ranking de Travel+Leisure "atraerá turismo de calidad"

Publicado 27/08/2018 14:52:05 CET

El presidente de la Asociación de Hoteles de Sevilla y Provincia (AHS), Manuel Cornax, ha valorado que Sevilla sea la quinta mejor ciudad europea y primera de España en el ranking que elabora la prestigiosa revista estadounidense Travel+Leisure y ha definido a la capital como "una ciudad con fuerza y con gancho" para el turismo, además de afirmar que el hecho de que "se haga más conocida a nivel mundial" significa que "se optará a un turismo de calidad y con más poder adquisitivo".

Cornax ha precisado a Europa Press que esto será fruto de que "otro tipo de turismo no consulta esas publicaciones" por lo que el sector hotelero en Sevilla ha acogido este resultado con "una gran motivación que hace ver que se están haciendo las cosas bien en lo que ha sido una cadena de menciones de la ciudad de Sevilla con las de Travel+Leisure y Lonely Planet".

El presidente de la AHS ha querido remarcar que "es un reconocimiento muy importante que Sevilla esté como primera ciudad española y quinta europea", estando por encima de urbes con gran reconocimiento "como Roma, Florencia, Estambul, las cuales tienen estadísticas fuera de serie".

En última instancia y preguntado por si hay posibilidad de que se produzca un exceso de turismo que no esté capacitado el sector hotelero sevillano para acogerlo, Cornax ha reflexionado que, "si no hay alojamiento disponible no hay posibilidad de que ocurra esto, siempre que no suban en número las viviendas turísticas ilegales".