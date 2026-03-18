Los hoteles de Sevilla están al 75% de ocupación para toda la Semana Santa

Público congregado junto a la Parroquia de Santa Ana por el traslado de regreso de la Esperanza de Triana, en foto de archivo. - Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Hoteles de Sevilla y Provincia (AHS) ha realizado un sondeo entre sus asociados para conocer el estado de las reservas en los establecimientos de cara a esta próxima Semana Santa, que refleja que en estos momentos están al 75% de ocupación.

Concretamente el sondeo contempla, como en años precedentes, las noches que van desde el Domingo de Ramos al Domingo de Resurrección inclusive, ya que en muchas provincias españolas es también un día festivo, la Pascua de Resurrección.

En este sentido y hasta la fecha, la media de las reservas contratadas en los hoteles de Sevilla es del 75 por ciento, algo inferior a las previsiones del año pasado, dado que se alcanzó un 78%. Sin embargo, los hoteleros no muestran mucha preocupación por este dato, "que creen que crecerá en cuanto se sepa algo sobre la meteorología, una información decisiva en las reservas de última hora", según informa la asociación en una nota de prensa.

Al igual que el año pasado, este año la ocupación por días está muy nivelada, no hay grandes variaciones de ocupación, oscilando desde el Martes Santo, con un 68,4%, al Viernes Santo, con 83,5%, que es la noche de mayor precio y ocupación.

Las tres noches principales de la semana van desde el Jueves Santo hasta el Sábado Santo, con una media de 80,68% de reservas. Este dato es el mismo que el del año anterior. Los datos reflejan que aún quedan habitaciones libres para disfrutar de la Semana Santa en Sevilla, en cualquier día de la semana, y por eso se espera que las reservas de última hora puedan aumentar estos porcentajes de ocupación para Sevilla y su provincia.

Además, este año las reservas han comenzado a materializarse con menos previsión que el año pasado y es en estos días cuando se están llevando a cabo muchas de ellas.