Archivo - Huévar del Aljarafe (Sevilla) aprueba invertir más de medio millón de euros en parcelas destinadas a más de 90 VPO - GONZALO FIDALGO VELA - Archivo

SEVILLA 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento de Huévar del Aljarafe (Sevilla) ha aprobado una inversión de 587.178 euros destinada a la adquisición de tres parcelas urbanísticas sobre las que se levantarán más de 90 viviendas de protección oficial, en colaboración con Junta de Andalucía.

El Consistorio ha calificado la acción en una nota como un "hito histórico para el municipio, donde no existía una promoción de vivienda protegida desde hace más de cuatro décadas".

La operación reactivará el acceso a la vivienda, especialmente para la población joven. Las parcelas adquiridas se integrarán en un proyecto que fomentará el desarrollo urbanístico y social de Huévar del Aljarafe.

Por su parte, la alcaldesa, María Eugenia Moreno, ha destacado la relevancia de esta inversión para el futuro del municipio. "Ya hemos aprobado la inversión para la compra de tres parcelas urbanísticas donde se levantarán las tan necesarias viviendas de VPO, especialmente para nuestros jóvenes", ha apostillado.