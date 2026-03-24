Iberia ofrece 760 plazas adicionales por la Final de la Copa del Rey con cuatro vuelos entre Madrid y Sevilla

Un mostrador de facturación de Iberia en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, en foto de recurso. - Ricardo Rubio - Europa Press

SEVILLA, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

Grupo Iberia reforzará su operativa ante la Final de la Copa del Rey de fútbol, que se celebrará en Sevilla el próximo 18 de abril, para facilitar el desplazamiento de los aficionados. En este sentido, las aerolíneas del grupo han programado un incremento del 35% en su oferta regular entre Madrid y Sevilla durante esas fechas, con el objetivo de responder a la alta demanda prevista.

Iberia e Iberia Express ofrecerán así un total de 760 plazas adicionales, que se sumarán a su programa habitual gracias a cuatro vuelos extra especialmente diseñados para la ocasión. Para la ida, se incorporarán dos frecuencias adicionales: la primera, el 17 de abril, con salida a las 16,50 horas, y la segunda, el mismo día del partido a las 06,35 horas.

Tras el encuentro, los aficionados dispondrán de otros dos vuelos extraordinarios el 19 de abril, operados a las 04,05 horas y a las 8,15 horas, facilitando de ese modo el regreso a Madrid a primera hora de la mañana.

Con este refuerzo, el Grupo Iberia reafirma su compromiso de acompañar a los seguidores en los grandes eventos deportivos y ofrecerles las mejores opciones de viaje, añade el comunicado.