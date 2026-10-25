Identificado un hombre por verter aceites y sustancias tóxicas en La Pirotecnia en Sevilla

Policía Local de Alcalá (Sevilla) - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 25 (EUROPA PRESS)

La Policía Local de Alcalá (Sevilla) ha identificado y denunciado a la persona presuntamente responsable de los vertidos de aceites y elementos tóxicos que se estaban produciendo cerca de una casa abandonada de La Pirotecnia.

Según ha informado el Gobierno local en un comunicado, los agentes montaron un operativo de vigilancia que dio como resultado la identificación de la persona responsable de dichos vertidos, quien reconoció los mismos.

Por ello, se ha abierto expediente de una denuncia por los hechos cometidos que conlleva la retirada y correcta gestión de los residuos. La zona afectada es objeto de control y vigilancia para la efectividad de la retirada de los vertidos por parte de la persona responsable.

HUERTOS URBANOS

Por su parte, el Ayuntamiento ha informado del impulso de los huertos urbanos ahora también en la zona norte con las obras de diez nuevas parcelas, que supondrán el segundo espacio de huertos urbanos, que se suman a los de la Avenida Santa Lucía.

Esta segunda área pública de huertos es un espacio con una superficie construida de 15,93 metros cuadrados entre las calles Francisco de Calatrava y Plaza de Rota.

El proyecto contempla la creación de espacios diferenciados: una zona de mesas de cultivo junto al acceso principal del área; otra zona de parcelas de huertos distribuidos de manera consecutiva en la zona central; los espacios de circulación para acceso a las parcelas; una zona de compostaje; y un área de servicio, la única edificación asociada a la actividad con aseo, almacén, armario de herramientas, y una zona de porche.