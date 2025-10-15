Inés Rosales lanza sus "polvorones solidarios" a favor de la Obra Social de San Juan de Dios de Sevilla

Archivo - Ana Moreno, responsable de marca de Inés Rosales, junto a Eugenia Moreno, de la Obra Social de San Juan de Dios - INÉS ROSALES - Archivo

SEVILLA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La empresa Inés Rosales ha sacado a la venta su lata de "polvorones solidarios" elaborados para esta Navidad, cuyos beneficios serán destinados a la Obra Social del Hospital San Juan De Dios de Sevilla.

Según ha comunicado la firma en una nota de prensa, este será el segundo año en el que firman un acuerdo de colaboración con la institución social firman el acuerdo de colaboración.

La lata de "polvorones solidarios" de Inés Rosales contiene cinco variedades de este dulce navideño que se elabora bajo una receta "exclusiva" que "no emplea grasa animal" y que presenta un "nuevo y cuidado diseño" en un envase metálico.

El producto de edición limitada está disponible en las tiendas de Inés Rosales en Plaza de San Francisco, en su Fábrica en Huévar del Aljarafe y en la tienda 'online'. Asimismo, también se podrá encontrar en Supermercados El Corte Inglés, Hipercor y supermercados del Grupo MAS.

La iniciativa pretende recaudar fondos y "aumentar la visibilidad de la labor social que San Juan de Dios desarrolla", motivo por el que el convenio contempla este año una "ampliación de la aportación económica que Inés Rosales donará", la cual asciende a 5.000 euros.

Además de los "polvorones solidarios", la empresa sigue apoyando a San Juan de Dios y sus distintos centros en Sevilla con aportaciones de producto y otras acciones al servicio de la Obra Social.