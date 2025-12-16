Inserta Empleo inicia en Sevilla un curso para personas con discapacidad de acceso a la administración electrónica

Archivo - Persona con discapacidad en silla de ruedas - FUNDACIÓN ONCE - Archivo

SEVILLA 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

Inserta Empleo, la entidad de Fundación ONCE para la formación y el empleo, ha comenzado este lunes en Sevilla un curso acceso a la administración electrónica al que asisten 15 personas con discapacidad.

Esta acción formativa de 10 horas lectivas se imparte hasta este martes y está dividida en los siguientes módulos: como utilizar el DNIe; cómo solicitar un certificado digital de Fábrica Nacional de Moneda y Timbre; sistema clave, cómo darse de alta usar clave pin; qué es el DNI 3.0 y aprende a utilizar el DNI electrónico.

Inserta proporciona a los alumnos las destrezas profesionales que les permitan un rendimiento competitivo en el mercado de trabajo y el desarrollo de aptitudes y habilidades personales para conseguir la plena participación en su entorno laboral y social.

Inserta Empleo cuenta, según ha incidido la propia entidad, con más de 25 años de experiencia y un equipo de especialistas en orientación e intermediación distribuidos en 53 oficinas por toda España. Su labor consiste en "ayudar a las personas con discapacidad a encontrar empleo, formarlas cuando es necesario y ofrecer a las empresas los perfiles más adecuados para sus vacantes, todo ello sin coste alguno".

La actividad de Inserta Empleo se desarrolla dentro de los programas estatales FSE+ de Empleo Juvenil e Inclusión Social, Garantía Infantil y Lucha contra la Pobreza, así como del programa FSE+ Comunidad Autónoma de Canarias, impulsados por Fundación ONCE a través de Inserta Empleo y cofinanciados por la Unión Europea para promover la formación y el empleo de las personas con discapacidad.