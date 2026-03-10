Interrumpida la circulación Sevilla-Zafra entre Guadalcanal y Llerena por avería de un tren de mercancías

Archivo - Imagen de archivo de tren de mercancías. - MINISTERIO DE TRANSPORTES - Archivo

SEVILLA 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

La circulación ferroviaria permanece interrumpida desde las 13,22 horas de este martes, 10 de marzo, en la conexión entre Sevilla y Zafra por tren a causa de una incidencia relacionada con un tren de mercancías.

Según ha informado el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) a través de un mensaje difundido en sus redes sociales, consultado por Europa Press, la circulación está suspendida, concretamente, entre la localidad hispalense de Guadalcanal y el municipio extremeño de Zafra.

De esta forma, Adif ha precisado que la circulación de los trenes previstos entre entre la capital hispalense y la localidad extremeña se encuentran suspendidos hasta nuevo aviso.