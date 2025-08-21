Intervienen 500 cajetillas de tabaco de contrabando, valoradas en 2.100 euros, a un conductor en Sevilla

Imagen de la caja de cartón intervenida que contiene 500 cajetillas de tabaco de contrabando. - GUARDIA CIVIL.

SAN JUAN DE AZNALFARACHE (SEVILLA), 21 (EUROPA PRESS)

El destacamento de tráfico de San Juan de Aznalfarache (Sevilla) ha intervenido un total de 500 cajetillas de tabaco de procedencia ilegal en un maletero de un turismo tras ser identificado su conductor.

Según ha informado la Guardia Civil en una nota, los hechos han ocurrido durante un punto de verificación de alcohol y drogas a la altura del punto kilométrico 5 de la A-8058 tras dar el alto a un vehículo cuyo conductor tenía "una actitud evasiva y nerviosa".

Ante las sospechas de los agentes, se ha realizado una inspección "más exhaustiva" del vehículo en la que se ha localizado en el maletero una caja de cartón que contenía las 500 cajetillas de tabaco, valoradas en 2.100 euros. Además, según los indicios, el vehículo tenía como destino final La Puebla del Río (Sevilla).

Finalmente, los agentes han levantado acta de infracción a la Ley 12/1995 de reprensión de contrabando. El autor de la infracción se enfrenta a sanciones que pueden llegar hasta el 600% del valor del tabaco encontrado. Asimismo, la mercancía ha sido trasladada a los depósitos establecidos de la Agencia Tributaria del departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de Sevilla.