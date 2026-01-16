Una investigación de Sevilla y Lisboa incide en aumentar la confianza en el vehículo autónomo para crecer en ventas

Coche autónomo. - UNIVERSIDAD DE SEVILLA

SEVILLA 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

Investigadores de la Universidad de Sevilla (US) y la Universidad de Lisboa han realizado un estudio del mercado de vehículos autónomos en España pionero en su sector. Entre sus conclusiones, señalan que la confianza percibida es una variable "crucial" en la intención de uso de los conductores.

Según su trabajo, la confianza tiene un efecto moderador de las relaciones entre el optimismo, la innovación y la seguridad en la intención de uso. Por ello, los investigadores Belén Maldonado-López, Jaime Orts (Universidad de Sevilla) y Pedro Borrego (Universidad de Lisboa), autores del estudio, sostienen que las campañas de marketing deben centrarse en aumentar la confianza, especialmente a la luz de las experiencias negativas en materia de seguridad que se han dado en implementaciones anteriores en Estados Unidos.

Los vehículos autónomos con distintos niveles de autonomía en la conducción y una menor implicación del conductor se consideran un avance significativo en el transporte, apunta la US en una nota de prensa. "Muchos investigadores se muestran optimistas sobre su aceptación por parte de los consumidores en un futuro próximo gracias a ventajas como la seguridad, la comodidad, la productividad y el ahorro de tiempo y combustible".

Sin embargo, a pesar de estas ventajas, existen una serie de limitaciones, como la falta de desarrollo tecnológico o la adaptación de las infraestructuras. Según el informe realizado por el Global Market Insights en febrero de 2024 (GMI, 2024), la cuota del mercado de vehículos autónomos se valoró en 2 billones USD en 2023 y calcula que registrara una CAGR (Compound Annual Growth Rate) de más del 13,5% entre 2024 y 2032.