Investigadas dos personas por robar más de 9.000 euros en herramientas de una planta fotovoltaica en Carmona (Sevilla)

Investigación de la Guardia Civil en Sevilla. - GUARDIA CIVIL

CARMONA (SEVILLA), 13 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha procedido este martes a la investigación de dos personas por su supuesta implicación en el robo con fuerza en las cosas, tras sustraer un remolque, una desbrozadora mecánica y dos manuales, con un valor total de los sustraído superior a los 9.000 euros, de una planta fotovoltaica en Carmona (Sevilla).

La investigación se ha iniciado tras la denuncia interpuesta en dependencias oficiales por parte del perjudicado. Esta persona informa que en la mañana del robo fue ayudado por dos desconocidos a introducir un remolque en el interior de una planta solar al haberse quedado atascado, y que posteriormente horas más tarde, se produjo el hecho delictivo, centrándose las sospechas sobre estos dos varones.

Según la nota remitida por el Instituto Armado, la investigación estableció vigilancias discretas por zonas cercanas a la plantación y explotaciones ganaderas, con la finalidad de identificar a vehículos con similares características a las que constaban a los investigadores y relacionado con los sospechosos.

Como fruto de estos dispositivos se identificó a uno de los presuntos autores del robo llevándoles hasta el segundo de ellos, consiguiendo recuperar la Guardia Civil la totalidad de los efectos sustraídos en la planta fotovoltaica, los cuales fueron devueltos posteriormente a su legítimo propietario.

La investigación ha sido llevada a cabo por el Equipo ROCA de la Compañía de Carmona y finaliza con la investigación de estas dos personas, siendo puestas junto con las diligencias a disposición de la Autoridad competente como presuntos autores de un delito de robo con fuerzas en las cosas.

Esta investigación se encuadra por parte de la Guardia Civil en el marco de las actuaciones de prevención de robos en Plantas Solares Fotovoltaicas, reforzando de manera permanente la vigilancia y protección de las plantas fotovoltaicas del territorio, infraestructuras estratégicas clave para el suministro energético y desarrollo sostenible.