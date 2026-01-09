Investigadores de la Universidad de Sevilla prueban drones acuáticos con inteligencia artificial para cuidar de ríos

Pruebas de drones acuáticos en el río Guadaíra por el grupo Ace-ti de la Universidad de Sevilla. - UNIVERSIDAD DE SEVILLA

SEVILLA 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

Investigadores del grupo Ace-ti (Aplicaciones Cibernéticas de la Electrónica para las Tecnologías de la Información), adscrito a la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la Universidad de Sevilla (US), han probado recientemente vehículos autónomos de superficie, diseñados para analizar el estado de ríos y lagos sin necesidad de intervención humana directa.

Según ha indicado la US en una nota, el pasado 12 de diciembre, dos de estos prototipos fueron desplegados en un tramo del río Guadaíra, donde llevaron a cabo estudios de hidrología, batimetría y calidad del agua de forma completamente autónoma.

Las pruebas se realizaron con la colaboración de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra, permitiendo evaluar el comportamiento de los sistemas en un entorno fluvial real, en el contexto del proyecto Medusa: Monitorización de Peligros Medioambientales con Vehículos autónomos de Superficie, financiado por la Junta de Andalucía.

La Universidad ha indicado que, a diferencia de las campañas tradicionales, que requieren embarcaciones tripuladas y muestreos puntuales, estos drones acuáticos navegan siguiendo rutas calculadas por algoritmos de inteligencia artificial, capaces de optimizar la cobertura del área de estudio y adaptar el recorrido en función del entorno.

De este modo, "se consigue una recogida de datos más eficiente, continua y con menor impacto ambiental, además de reducir riesgos y costes operativos".

Durante las misiones, los vehículos han recogido información sobre parámetros clave de la calidad del agua, como la conductividad, la turbidez, el pH y la temperatura, y estimaron automáticamente modelos completos basados en modelos de IA. Estos permiten conocer con detalle la morfología y distribución de las variables importantes que indican la calidad del agua. Los resultados obtenidos "indican un buen estado físico-hidrológico de la zona analizada".

La flota desarrollada por ACE-TI también ha sido probada en el Lago Mayor del Parque del Alamillo, con el apoyo de la Consejería de Fomento y el Ayuntamiento de Sevilla, lo que ha permitido validar su funcionamiento en distintos tipos de masas de agua y condiciones operativas. En ambos casos, los datos recogidos confirman la utilidad de estos sistemas como herramientas de monitorización ambiental.

Este trabajo supone un avance en el ámbito de la robótica acuática aplicada a la conservación, al demostrar que los sistemas autónomos pueden desempeñar un papel clave en la vigilancia y el estudio de los ecosistemas hídricos.

Desde el grupo ACE-TI, se espera que este tipo de drones pueda utilizarse en el futuro en embalses, desembocaduras de ríos y otros entornos de especial relevancia ambiental, facilitando una gestión del agua más informada, preventiva y sostenible.