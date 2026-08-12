Investigan a un ganadero por la apropiación indebida de cuatro cabezas de becerras en El Ronquillo (Sevilla)

Ganado vacuno. - GUARDIA CIVIL

EL RONQUILLO (SEVILLA), 12 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha procedido a la investigación del responsable de una explotación ganadera como presunto autor de un delito de apropiación indebida de cuatro cabezas de ganado bovino, en la localidad de El Ronquillo (Sevilla).

Según ha precisado el Instituto Armado en una nota de prensa, el Equipo ROCA de La Rinconada ha dado inicio la investigación tras la denuncia interpuesta por el propietario de una finca, en la que manifestó la "repentina ausencia" de cuatro becerras de su propiedad, sin tener constancia de ninguna brecha o fractura de la valla perimetral de la finca.

En consecuencia, ROCA y la Patrulla del Servicio de Protección de la Naturaleza Seprona de El Ronquillo establecieron un dispositivo de búsqueda de las reses por la zona, con especial hincapié en los mencionados ejemplares que pudieran encontrarse en alguna finca cercana.

De esta manera, la Guardia Civil ha investigado una explotación colindante que albergaba cuatro reses que "aparentemente podían corresponden" con las extraviadas. No obstante, el responsable de la finca alegó en un primer momento que había encontrado a los animales "sueltos y deambulando" por las proximidades de La Minilla, por lo que había decidido recluirlos en su finca de manera temporal para "evitar un posible accidente de tráfico" al invadir la calzada.

Posteriormente, los componentes de Seprona han constatado que las reses presentaban los orificios de las orejas abiertos, de forma que los crotales de identificación oficial de los ejemplares han sido arrancados intencionadamente.

Igualmente, los agentes han hallado como "indicio definitivo" que los animales habían sido herrados recientemente con la firma y marca de la explotación investigada, actos que constituyen un "ánimo de lucro" para integrar a los animales de forma ilícita en su patrimonio.

Ante estos indicios y con la identificación presencia del mayoral de la finca perjudicada, la Guardia Civil ha hecho entrega de los cuatro animales a su legítimo propietario, al mismo tiempo que ha puesto a disposición de la Autoridad Judicial competente en calidad de investigado del presunto autor del delito de apropiación indebida.