IU avisa de "falta de personal de limpieza y mantenimiento" en el centro deportivo San Jerónimo

SEVILLA, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

La edil del Grupo de Adelante en el Ayuntamiento de Sevilla Eva Oliva (IU) ha visitado este jueves las instalaciones del centro deportivo San Jerónimo, avisando de que "lejos de cuidarse y proporcionarse el mantenimiento adecuado a las instalaciones, éstas se encuentran con muchas deficiencias".

Según Eva Oliva, en estas instalaciones dependientes directamente del Instituto Municipal de Deportes (IMD) pesan quejas por "duchas rotas, problemas en los aseos", poca plantilla de limpìeza, "problemas en la ventilación, poco caudal de agua en las duchas de los vestuarios y taquillas deterioradas".

Dado el caso, ha lamentado el "abandono y dejadez" de estas instalaciones, por lo que ha demandado que en esta parte del centro deportivo se acometan las actuaciones necesarias para que el público que acude a él pueda hacerlo en las mejores condiciones.

Por otra parte, y tras visitar así mismo el pabellón polideportivo, ha alertado igualmente de "falta de mantenimiento, a pesar de que aún se encuentra en garantía, además de necesitar la colocación de parquet porque la pintura del suelo provoca caídas".

"No se debería haber inaugurado el pabellón en estas condiciones, por no hablar de los vestuarios que se encuentran fuera del polideportivo, y que llevan dos meses sin disponer de agua caliente", ha opinado. Sobre las pistas de césped, ha alertado de que "carecen de peralte para un buen desagüe y no están siendo cuidadas".

Por ello, Oliva ha anunciado que elevará una pregunta a la Comisión de Control del Ayuntamiento de este mes, al considerar que "este centro deportivo, que es de gestión directa del IMD, debería contar con inversión y más recursos materiales y humanos para evitar el deterioro que está sufriendo", manifestando su temor ante una posible "hoja de ruta para acabar privatizando estas instalaciones como el resto de centros deportivos? denuncia la concejala.

Tras recuperar en 2015 los socialistas la Alcaldía de Sevilla, recordémoslo, el Gobierno local socialista decidió archivar las actuaciones que previamente había promovido el IMD durante la etapa de gobierno del PP para entregar a una empresa privada la gestión integral, explotación completa y mantenimiento del centro deportivo municipal San Jerónimo. Gracias al archivo de tales actuaciones, el centro deportivo continuó bajo la gestión directa del IMD.