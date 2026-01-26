IU critica el rechazo del Ayuntamiento de Sevilla a las alegaciones de Asongd ante "los recortes en cooperación"

Archivo - El concejal de IU en el Ayuntamiento de Sevilla Ismael Sánchez. - IU - Archivo

SEVILLA 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Izquierda Unida (IU) en el Ayuntamiento de Sevilla, Ismael Sánchez, ha criticado este lunes la decisión del gobierno municipal de rechazar en la Comisión de Hacienda las alegaciones presentadas por la Asociación Sevillana de ONGD (Asongd) a los presupuestos para 2026, "a pesar de que estas propuestas venían a corregir una situación profundamente preocupante para las políticas de solidaridad internacional de la ciudad".

Sánchez ha indicado que el partido se ha reunido recientemente con representantes de la Asongd para analizar el impacto del proyecto presupuestario, que "contempla un recorte del 83,17% en cooperación, pasando de más de 2 millones de euros en 2025 a poco más de 347.000 euros en 2026".

En esta línea, el partido ha señalado que las cuentas recogen "la eliminación de partidas esenciales como las transferencias al exterior y las subvenciones de libre concurrencia para proyectos y educación para el desarrollo".

"El PP ha vuelto a evidenciar que su pacto con la extrema derecha tiene consecuencias muy reales: el debilitamiento del tejido asociativo y el desmantelamiento de las políticas de cooperación al desarrollo que durante años han hecho de Sevilla una ciudad solidaria y referente internacional", ha asegurado.

Asimismo, Sánchez ha lamentado que la Comisión de Hacienda "haya servido únicamente para confirmar las intenciones del gobierno municipal, dejando sin respuesta a las ONGD que trabajan en proyectos esenciales y reduciendo la capacidad del Ayuntamiento para contribuir a la justicia global y a la educación para la paz".

Por otro lado, Izquierda Unida se ha comprometido "a seguir defendiendo estas reivindicaciones en el Pleno y en todos los espacios institucionales disponibles". "No vamos a renunciar a que Sevilla mantenga su compromiso de no dejar a nadie atrás, ni dentro ni fuera de nuestras fronteras", ha afirmado.