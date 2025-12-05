IU Sevilla pide un calendario "concreto y vinculante" para el traslado del depósito de la grúa municipal

Archivo - El portavoz municipal de la confluencia Podemos-IU, Ismael Sánchez. - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Izquierda Unida (IU) en Ayuntamiento de Sevilla, Ismael Sánchez, ha reclamado este viernes al alcalde que presente un calendario "concreto y vinculante" para el traslado del depósito de la grúa municipal que actualmente ocupa una parcela junto al Parque de Los Príncipes.

Sánchez ha indicado que se trata de "un compromiso electoral de primer orden" que, según indica en una nota remitida por el partido, "parece haber caído en el olvido". Según un anuncio del gobierno municipal fechado en 2022, el nuevo depósito, ubicado en un aparcamiento junto a Persán, en el Polígono Industrial El Pino, estaba previsto para finales de 2023. Sin embargo, "dicho plazo ha sido nuevamente incumplido".

En esta línea, ha señalado que la parcela que actualmente ocupa la grúa está calificada en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) como zona verde y "debe incorporarse al Parque de Los Príncipes tras su liberación". Sánchez ha recordado una reunión reciente con la Asociación Vecinal y Ecologista Parque de Los Príncipes, cuyos miembros trasladaron su "hartazgo" por la dilación del traslado y su deseo de que el compromiso se cumpla "ya".

Sánchez ha pedido "transparencia y responsabilidad" al Ayuntamiento y les ha instado a que publique un calendario detallado, con fechas concretas para: la licitación de las obras, el inicio de las mismas, la finalización y la apertura del nuevo depósito, así como la restitución de la parcela como espacio verde y su integración en el Parque de Los Príncipes, tal como recoge el planeamiento urbanístico.

"Si el compromiso es real, que no haya más excusas. Es hora de afrontar este traslado con determinación, y devolver a los vecinos el parque que les pertenece", ha concluido Sánchez.