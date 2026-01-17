IU Sevilla se suma a las críticas por la externalización de los servicios municipales: "Liquida empleo público"

Archivo - El concejal del Ayto. de Sevilla, Ismael Sánchez, durante la atención a los medios. A 18 de diciembre de 2024, en Sevilla (Andalucía, España). - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Sevilla, Ismael Sánchez, ha criticado la externalización del servicio de limpieza de los colegios públicos y otros servicios municipales anunciada este viernes, 16 de enero, por el alcalde, José Luis Sanz, una decisión que "supone la pérdida efectiva de empleo público, pese a los intentos de maquillar la privatización con discursos grandilocuentes".

Al hilo, ha acusado al Gobierno municipal de "aplicar un modelo ideológico claro de privatización, que renuncia a fortalecer los servicios públicos y a crear empleo estable para entregarlo a empresas privadas", al tiempo que ha exigido la "paralización inmediata del proceso de externalización, la cobertura urgente de todas las vacantes existentes y una apuesta real por el refuerzo del empleo público municipal como única vía para garantizar un servicio de calidad en los colegios públicos de Sevilla".

En una nota de prensa, IU ha acusado al Gobierno local de emplear "hipocresía" en su discurso, dado que este habría defendido "el Pleno el empleo público con todo lujo de detalles" y, posteriormente, "anunciaba la privatización de un servicio esencial en la ciudad, demostrando una absoluta falta de coherencia y de lealtad institucional".

En este sentido, ha enmarcado que "el problema de la limpieza de los colegios tenía una solución clara y documentada: cubrir las vacantes existentes, sustituir las incapacidades temporales, reponer las jubilaciones y reforzar la plantilla municipal".

Según ha subrayado IU, "el propio informe emitido por el área de Planificación de Recursos Humanos del Ayuntamiento concluye que la opción de externalizar implica una reducción del empleo público, desmontando por completo el discurso del gobierno municipal".

Asimismo, la formación de izquierdas ha advertido de la "pérdida de empleo" de "miles de sevillanos" a raíz de los acontecimientos. "Con la privatización de la limpieza de los 109 colegios públicos de la ciudad, desaparecen las oposiciones y la bolsa pública de peones para la limpieza de colegios", ha apostillado.

Cabe enmarcar que, durante la pasada jornada, el alcalde reconocía la externalización de algunos servicios municipales, en particular la limpieza de colegios y otros edificios públicos, aunque ha asegurado que no se perderá "ningún empleo público" y que se seguirá creando empleo dentro del Ayuntamiento, una cuestión que considera "prioritaria" para el Gobierno local.

Sanz subrayaba que la medida responde a la necesidad de garantizar que los mencionados inmuebles públicos cuenten con un servicio de limpieza adecuado, aunque ello responda a la privatización de los mismos.