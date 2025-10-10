Joan Garriga protagoniza la segunda conferencia del ciclo 'Conversaciones de Vida: elige ser feliz' en Alcalá (Sevilla)

El psicólogo, terapeuta y escritor Joan Garriga protagoniza la segunda conferencia del ciclo "Conversaciones de Vida: elige ser feliz". - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA

El psicólogo, terapeuta y escritor Joan Garriga ha protagonizado este jueves, 9 de octubre, la segunda conferencia del ciclo "Conversaciones de Vida: elige ser feliz", que se celebra este otoño en el Auditorio Riberas del Guadaíra con la participación de reconocidos conferenciantes del ámbito motivacional y del crecimiento personal.

Según ha informado el Consistorio en una nota, la alcaldesa de la localidad, Ana Isabel Jiménez, asistió a la conferencia, que bajo el título 'La buena gestión de nuestros vínculos familiares: padres, parejas, hijos...' ofreció al público claves sobre las relaciones afectivas y los lazos que se establecen entre los miembros de la familia.

Garriga es pionero en la introducción de las Constelaciones Familiares en España y cofundador del Instituto Gestalt de Barcelona, además de autor de títulos como El buen amor en la pareja o La llave de la buena vida.

El ciclo, que se desarrolla hasta enero de 2026 "tras el éxito" de su primera edición, contará en las próximas semanas con la participación de ponentes como Manu Sánchez, Patri Psicóloga, Juan José Martín "Sabá", Jesús Osorio, Anne Igartiburu y David Corbera.

El próximo encuentro tendrá lugar el 16 de octubre, con el periodista y humorista Manu Sánchez, quien presentará la conferencia "No se acabó", en la que abordará su experiencia personal frente al cáncer y su proceso de superación.

Posteriormente, el 6 de noviembre, Patri Psicóloga ofrecerá la charla "Cómo vivir con más serenidad", centrada en pautas prácticas para el bienestar emocional.

El 13 de noviembre, el motivador alcalareño Juan José Martín "Sabá" presentará "Más allá de la forma. De la Conciencia de Separación a la Conciencia de Unidad", mientras que el 27 de noviembre, el psicólogo sanitario y naturópata Jesús Osorio impartirá "Tu vida es tu espejo".

Ya en 2026, el ciclo continuará con la presentadora Anne Igartiburu, quien el 16 de enero hablará sobre "Vivir en coherencia con tus valores. Claves de bienestar para latir más fuerte", y concluirá el 26 de enero con la conferencia del terapeuta y divulgador David Corbera, titulada "Regálate ser tú. Un camino hacia la autenticidad".

Las entradas para todas las conferencias están disponibles a través de la página oficial del Ayuntamiento.