Joaquín Riquelme y Enrique Bagaría, en el segundo concierto de 'Diálogos Concertantes' del Teatro Maestranza de Sevilla

Archivo - Enrique Bagaría, uno de los pianistas españoles más reconocidos del momento. - TEATRO DE LA MAESTRANZA - Archivo

SEVILLA 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Sala Manuel García del Teatro de la Maestranza de Sevilla acogerá, el domingo 11 de enero, una nueva cita del ciclo 'Diálogos Concertantes', protagonizada por dos de los intérpretes más destacados del panorama musical europeo: el violista Joaquín Riquelme y el pianista Enrique Bagaría. El concierto ofrecerá un programa "de gran riqueza expresiva y exigencia técnica", con obras de Eduard Toldrà, Manuel de Falla, Dmitri Shostakóvich y Astor Piazzolla.

La velada se inscribe, además, en la conmemoración del 150 aniversario del nacimiento de Manuel de Falla, con la interpretación de las Siete canciones populares españolas en transcripción para viola y piano, una de las cumbres del repertorio camerístico español, detalla el Maestranza en un comunicado.

El programa se completa con la introspectiva 'Oració al Maig de Toldrà', el apasionado 'Le Grand Tango', de Piazzolla, y la 'Sonata para viola y piano op. 147', de Shostakóvich, última obra de cámara del compositor ruso y "una de las páginas más profundas del repertorio del siglo XX".

'Diálogos Concertantes' celebra este año su segunda edición como una iniciativa conjunta del Teatro de la Maestranza y la Fundación Barenboim-Said, que reúne en Sevilla a prestigiosos solistas y pedagogos vinculados a la Fundación, muchos de ellos miembros de orquestas de referencia internacional como la Filarmónica de Berlín o la Orquesta Nacional de España.

El ciclo traslada al escenario el espíritu formativo de la Fundación, convirtiendo la música de cámara en un espacio de encuentro, diálogo intergeneracional e intercambio cultural, "profundamente ligado a la identidad histórica de Sevilla como cruce de culturas".

Joaquín Riquelme, viola solista de la Orquesta Filarmónica de Berlín desde 2010, desarrolla una "brillante carrera internacional" como solista y músico de cámara. Ha actuado en las principales salas y festivales europeos bajo la batuta de directores como Claudio Abbado, Sir Simon Rattle o Daniel Barenboim, y compagina su actividad artística con una intensa labor pedagógica en la Fundación Barenboim-Said y en la Universität der Künste de Berlín.

Por su parte, Enrique Bagaría es uno de los pianistas españoles más reconocidos del momento. Habitual de los principales auditorios y festivales nacionales e internacionales, combina una sólida trayectoria concertística con la docencia como profesor en el Conservatorio Superior de Música del Liceu de Barcelona.

"Su versatilidad y sensibilidad interpretativa lo convierten en un referente tanto en el repertorio solista como en la música de cámara", añade el comunicado.

Las entradas, con precio único de 20 euros, pueden adquirirse en las taquillas del Teatro de la Maestranza y a través de su página web. Todos los espectáculos de la Sala Manuel García se celebran gracias al apoyo de la Fundación Banco Sabadell.