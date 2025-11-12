La jornada de la Cátedra Telefónica en la Universidad de Sevilla reflexiona sobre la inteligencia artificial

SEVILLA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Sevilla (US) ha acogido este miércoles una jornada Ágora Telefónica en la Facultad de Filología en la que expertos en tecnología y lingüística han debatido sobre el papel de la Inteligencia Artificial (IA) en el campo de la lingüística.

Según una nota remitida por la organización, este encuentro ha contado la participación de la vicerrectora de Análisis y Planificación Estratégica de la US, Carmen Barroso; la adjunta a la dirección Territorio Sur de Telefónica España, Cristina Lirio, el director de la Cátedra Telefónica Inteligencia Artificial en la Red y director de la Escuela Politécnica Superior de la US, Carlos León, y el decano de la Facultad de Filología de la Universidad de Sevilla, José Javier Martos.

A continuación, una mesa compuesta por expertos y profesionales han analizado el papel de la IA y las nuevas tecnologías en la Lingüística. En ella han participado William Fernando López Gavilánez, Investigación y Prototipado de IA en Telefónica Innovación Digital; el ex facultativo jefe del Laboratorio de Acústica Forense de la Comisaría General de Policía, Carlos Delgado, y el profesor titular de la Facultad de Filología, José Gabriel de Amores. Este panel ha sido moderado por la vicedecana de Estudiantes, Emprendimiento y Compromiso Social de la Facultad de Filología, María García Antuña.

Los expertos han abordado cómo la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías están transformando profundamente la Lingüística al permitir el análisis masivo y automatizado del lenguaje humano. Han coincidido en que "estas herramientas no solo enriquecen la investigación académica, sino que también impulsan aplicaciones prácticas".

La sesión de la mañana ha sido clausurada por el director de la Cátedra Telefónica "Inteligencia en la red", Carlos León, al estar enmarcada en las actividades desarrolladas por esta Cátedra Telefónica de la Universidad de Sevilla, que pretende reforzar el carácter de las cátedras como "punto de encuentro donde compartir conocimiento entre las universidades, el colectivo universitario y las empresas".

La sesión de la tarde ha tenido un carácter eminentemente práctico. El Laboratorio de Acústica Forense de la Comisaría General de Policía ha impartido el taller "Lingüística Forense", en el que peritos de la policía científica han expuesto casos prácticos utilizando las distintas técnicas del laboratorio de acústica.