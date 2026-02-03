Las jornadas 'La Rinconada 360º' sitúan al municipio sevillano "a la vanguardia de las políticas públicas culturales"

Un momento de la jornadas 'La Rinconada 360º', moderado por el periodista Fernando García Haldón. - AYTO.DE LA RINCONADA.

LA RINCONADA (SEVILLA), 3 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de La Rinconada (Sevilla) reafirma su compromiso con el desarrollo sostenible y la cultura como motor de transformación social con la celebración de las jornadas 'La Rinconada 360º', un evento, moderado por el periodista Fernando García Haldón, que "marca un hito" en la gestión municipal "al combinar el rigor científico con la participación ciudadana para evaluar el legado de sus políticas públicas".

"La Rinconada inicia un proceso colectivo para construir su candidatura como Ciudad Creativa Europea de la Unesco, una estrategia que nace desde la convicción de que la cultura no es solo la práctica de disciplinas artísticas como la música, el teatro o la lectura, sino una forma de vivir la ciudad". De este modo, la cultura está presente en la educación, en la formación, en la identidad, en el uso del tiempo libre "y en la manera en que las personas crean, se expresan y se relacionan con su entorno", ha señalado el alcalde, Javier Fernández, durante la apertura de las jornadas.

Desde esta "mirada amplia", el Ayuntamiento impulsa el programa como un espacio abierto para que la juventud, colectivos, ciudadanía, entidades, empresas, entre otros, participen activamente en la definición del modelo de ciudad, destaca el Consistorio en una nota de prensa. "Queremos seguir trabajando para hacer de La Rinconada una ciudad reconocible en el mapa internacional".

La Rinconada entiende la cultura "como motor, como identidad", ha explicado al respecto la primera teniente de alcalde y delegada de Cultura, Raquel Vega. Así, la responsable municipal ha hecho hincapié en que "la cultura son nuestros aviones, es nuestra patata, nuestra industria, el deporte, la innovación, son los cuidados y, evidentemente, en ese proceso queremos contar con todo el mundo para potenciar nuestra candidatura como Ciudad Creativa ante la Unesco":

'JÓVENES 2030: CREANDO EL FUTURO'

La Rinconada se ha convertido en sede del proyecto nacional 'Jóvenes 2030: Creando el Futuro'. Junto a municipios como Fuenlabrada (Madrid) y Zarautz (Guipúzcoa), La Rinconada ha participado en esta iniciativa de REDS-SDSN Spain y el Ministerio de Cultura. Así, el alcalde de La Rinconada y presidente de Diputación, Javier Fernández, ha participado en este primer bloque y ha hablado sobre el papel de la juventud en el presente y futuro del municipio.

Para Fernández son claves las oportunidades de empleo y desarrollo, "que permitan a nuestros jóvenes desarrollar su carrera, consolidarse y tener un entorno con luz de futuro y opciones"; el acceso a la vivienda con un programa ambicioso de VPO. El regidor ha hablado también del enfoque transversal de la cultura en el municipio: "Desarrollar la identidad cultural del municipio mejora la autoestima colectiva y atrae redes de reconocimientos externas y captación de fondos".

Asimismo, la delegada de Juventud e Infancia, Mercedes Bueno, y la delegada de Agenda2030, Cultura y de Educación Secundaria, Raquel Vega, han presentado un avance del Catálogo Municipal Joven, una herramienta que recoge de forma integrada la amplia oferta de programas, recursos y servicios dirigidos a la juventud del municipio.

El catálogo visibiliza iniciativas educativas, culturales, formativas y de participación que se desarrollan en colaboración con los centros educativos, reforzando el papel de la escuela como espacio clave para el acompañamiento, la orientación y el desarrollo integral de las personas jóvenes, desde una perspectiva de bienestar, igualdad y oportunidades de futuro.

Para Bueno, el área de Juventud "trabaja transversalmente" con todas las áreas municipales que afectan a los jóvenes como cultura, vivienda, formación y empleo. "Buscamos la participación activa de los jóvenes para que expresen sus intereses y necesidades, permitiendo que los recursos municipales se asignen a proyectos que realmente importan".

Por su parte, Vega ha explicado que "queremos que La Rinconada sea reconocida como Ciudad Creativa, estatus que en Andalucía solo ostentan Sevilla y Granada. El objetivo es posicionar a la ciudad a nivel internacional, atrayendo turismo, talento y oportunidades de creación de empresas y empleo. Buscamos que la cultura abarque la vida, el futuro y la unión de la comunidad. Queremos crear un ecosistema local que permita a los jóvenes desarrollar sus sueños y proyectos en La Rinconada".

La responsable de Cultura ha subrayado que el presupuesto para cultura ha crecido un 30% y ha enumerado diferentes proyectos que se van a llevar a cabo como un nuevo auditorio o un espacio para creadores.