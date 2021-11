La joven cantaora Reyes Carrasco recibe el título de Hija Predilecta de Los Palacios y Villafranca (Sevilla)

SEVILLA, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La joven cantaora Reyes Díaz Ruiz, de nombre artístico Reyes Carrasco ha recibido en el salón de plenos del Ayuntamiento el título Hija Predilecta de Los Palacios y Villafranca, así como el Pin de Oro del municipio, que le impuso el alcalde Juan Manuel Valle.

También, tal como señala el Ayuntamiento palaciego en un comunicado, ha firmado al compás de soleá en el libro de Honor de la localidad. La artista ya recibió en 2015 el Galardón Joven del Año de su localidad natal y ha sido recientemente merecedora de la Venencia flamenca al cante del Festival de la Mistela y ganadora del programa de Canal Sur Televisión Tierra de Talento.

Al acto institucional han asistido representantes de la corporación municipal y de la Tertulia Cultural Flamenca 'El Pozo de las Penas', de cuya junta directiva forma parte Reyes, además de numerosos profesionales del flamenco, como Pepa Montes y Ricardo Miño, José Sánchez Itoly, Juan Distinguido, José Ángel Carmona, Nene Escalera, Enrique Cabello, fundador de la Escolanía de Los Palacios, y el compositor y director de orquesta palaciego Manuel Busto, con el que la joven homenajeada prepara una ópera de cámara, 'La mujer tigre'. Se trata de una coproducción de los teatros de la Maestranza y Lope de Vega que se estrenará el próximo mes de marzo.

Reyes Carrasco, de tan solo 15 años, es la segunda mujer en recibir el título de Hija Predilecta de Los Palacios y Villafranca. Se da el caso de que la primera fue, en 2019, su propia madre, la prestigiosa cantaora María José Carrasco, quien ganó la Lámpara Minera del Festival Internacional del Cante de las Minas de La Unión un año antes. En ese mismo escenario, Reyes consiguió el primer premio especial para Jóvenes Flamencos en 2015, a los nueve años.

Durante su intervención en el emotivo acto, Valle se ha mostrado satisfecho por la entrega a Reyes Carrasco, a la que ha definido como una cantaora y gran conocedora del arte flamenco, en reconocimiento y admiración por los éxitos conseguidos, por llevar siempre por delante el nombre de Los Palacios y Villafranca y por el arte que derrocha en todos los escenarios que pisa, "de la más alta distinción que concede un pueblo a uno de sus hijos y hacerlo además con el acuerdo unánime de la corporación municipal". "Es un acierto, porque Reyes es presente y futuro del flamenco", dijo el alcalde, "con una trayectoria corta en el tiempo dada su juventud, pero muy extensa e intensa en cuanto a los logros conseguidos". "Deseamos de corazón que le sirva de alas en su proyección profesional y en su carrera en el mundo del flamenco", afirma el primer edil.

Valle ha subrayado igualmente el enorme "talento, humildad, esfuerzo y constancia" que hay detrás de los éxitos de la joven cantaora. "Los palaciegos nos sentimos muy orgullosos cuando Reyes lleva el buen nombre de Los Palacios y Villafranca por toda España, mostrando con orgullo de dónde procede; sabemos que asociado a ella y por tanto a nuestro pueblo, hay un indudable talento y pero también mucho esfuerzo y sacrificio como sustento de los éxitos que está cosechando tan joven pero ya presente y futuro del mundo del flamenco tan hondamente arraigado en nuestro municipio. Es ya uno de los grandes valores flamencos de los años venideros", asegura.

Por su parte, la flamante Hija Predilecta afirma que atesorará el día de este nombramiento siempre en su memoria: "Creo que no hay nada más bonito e importante que tener el reconocimiento de tu gente, tu pueblo, tu Ayuntamiento y que hayan estado todos de acuerdo".

Agradeció el apoyo de partidos políticos "por su unanimidad", de su peña El Pozo de las Penas y de su familia, de la que dijo que "es el pilar donde me apoyo, el espejo donde me miro cada mañana, la escuela donde aprender", que le ha inculcado valores indiscutibles. "Mis padres siempre me aconsejan, si quieres que te valoren y respeten, eso requiere trabajo, sacrificio, humildad y respeto hacia los demás; uno tiene que ser lo que quiere que sean los demás, esa es la base", incide.

Adelantó un fandango del disco que prepara como agradecimiento hacia su madre, María José Carrasco y de su padre, Juan, señaló que es el cerebro de su familia. "Aunque tan solo tenga 15 años y alguien pueda pensar que soy muy joven para sentirme orgullosa de ser palaciega, creo que los sentimientos no tienen edad... Vaya donde vaya, lo lejos o lo cerca que esté, siempre intentaré llevar el nombre de mi pueblo con el mayor respeto y orgullo que pueda", recalcó una emocionada Reyes Carrasco.

El acto institucional concluyó con el cante de Reyes por milongas y tangos, con Moyi Carmona al teclado, que arrancó el aplauso entregado del público que llenaba el salón de plenos. En el inicio del mismo se proyectó un audiovisual elaborado por TV Los Palacios que mostró la evolución de la artista y recogió testimonios de sus seres más cercanos, y el entusiasmo por el arte y la voz de la joven de los profesionales y miembros del jurado de Tierra de Talento.