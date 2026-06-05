El juez del caso Sandra Peña confirma el archivo de la querella de los padres contra el colegio sevillano

Archivo - Pintadas en la fachada del Colegio Irlandesas Loreto en foto de archivo - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El juez de Instrucción número 7 de Sevilla ha confirmado el archivo de la querella que los padres de Sandra Peña, la menor que se suicidó tras ser víctima, presuntamente, de acoso escolar, presentaron contra los responsables del centro Irlandesas de Loreto.

En un auto fechado el 2 de junio, consultado por Europa Press, el magistrado "mantiene en todos sus términos" el auto dictado el pasado 12 de mayo en el que se acordó el "sobreseimiento de las actuaciones y su archivo sin haber lugar a practicar diligencias de investigación".

Tal resolución fue recurrida por el abogado de la familia al entender que ese sobreseimiento había tenido lugar sin toma de declaraciones. Ahora, como ha avanzado Diario de Sevilla, el juez confirma su decisión de archivar la querella. Al respecto, el Ministerio Fiscal y la defensa de la fundación MARY WARD y del colegio se opusieron al recurso.

Considera el magistrado que debe confirmarse la resolución recurrida, dado que "debidamente razonada, llega a la conclusión de no continuar el procedimiento, por falta de sustento jurídico para responsabilizar de la muerte de una alumna al 'staff' educativo de Las Irlandesas".

"Reproducir en la instrucción lo que ya se ha hecho en la Fiscalía de Menores, no solo es innecesario sino también perjudicial para el equilibrio emocional de los que ya declararon, compañeros de Sandra", añade el auto. "Se comprende la desazón de los querellantes, pero la Administración de Justicia no puede actuar para paliar esa situación, cuando ello no es necesario en base a los razonamientos del auto".

El juez añade que se ha esperado a recibir el testimonio de lo actuado en Fiscalía "por ser muy necesario para comprender el caso y no por lentitud". Asimismo, remarca que las diligencias se iniciaron el 12 de enero de 2026 "y en cuatro meses se han resuelto, aunque no en el sentido que interesa a la parte querellante".