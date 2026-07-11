Ante el juez por retener a gallos para peleas ilegales en el asentamiento de El Vacie de Sevilla

Asentamiento ilegal para gallos de pelea en El Vacie - GUARDIA CIVIL

SEVILLA 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha desmantelado dos centros clandestinos dedicados a la cría y selección de gallos combatiente español, conocidos popularmente como gallos de pelea, en el asentamiento de El Vacie en Sevilla capital, mientras que los dos responsables de estas zonas han sido puestos a disposición judicial.

Según ha expresado el Instituto Armado en una nota de prensa, la Fiscalía de Medio Ambiente, Urbanismo y Patrimonio Histórico en Sevilla tuvo conocimiento de estos hechos, que podrían ser constitutivos de un delito de maltrato animal, por lo que el Equipo de Protección de la Naturaleza Seprona de la Guardia Civil de Sevilla y la Policía Local de Sevilla comenzaron la investigación.

De esta forma, los profesionales identificaron a los responsables de estos hechos. Finalmente, se llevó a cabo el cierre perimetral del asentamiento.

Además, se llevaron a cabo dos entradas en las que se localizaron un total de 88 gallos combatientes españoles que presentaban diversas amputaciones y lesiones. Posteriormente, eran usados en peleas ilegales.

Los mismos han sido trasladados a las instalaciones del Centro Municipal de Protección y Control Animal del Ayuntamiento de Sevilla, donde están recibiendo los cuidados necesarios para su recuperación.

La Guardia Civil ha recuperado así 22 gallos que habían sido sustraídos en una explotación autorizada y que ya han sido devueltos a sus legítimos dueños.

Aunque la investigación continúa abierta, hasta el momento se han puesto a disposición judicial dos los dos responsables de los centros clandestinos intervenidos en calidad de investigados como presuntos autores de los delitos contra los derechos de los animales y delitos contra el patrimonio.