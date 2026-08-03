Ante el juez tres responsables de un almacén por el robo de 30 toneladas de ciruelas en Villaverde del Río (Sevilla)

Agente de la Guardia Civil con ciruelas robadas - GUARDIA CIVIL

VILLAVERDE DEL RÍO (SEVILLA), 3 (EUROPA PRESS)

El Equipo ROCA de la Compañía de Carmona de la Guardia Civil ha investigado y puesto a disposición judicial a los tres responsables de un almacén de Villaverde del Río (Sevilla) como presuntos autores de un delito de apropiación indebida relacionada con la gestión, desvío y posterior venta de una importante cantidad de producto frutícola, concretamente ciruelas.

Según ha detallado el Instituto Armado en una nota de prensa, el propietario de una finca de explotación agrícola denunció el suceso después de que, tras haber depositado en un almacén de la localidad la recolecta de más de 30 toneladas de ciruelas para su almacenamiento y custodia temporal, comenzó a recibir respuestas evasivas y trabas por parte de los responsables cuando intentó retirar los frutos para su venta.

De esta manera, la Guardia Civil ha constatado que la mercancía había sido vendida a terceras personas aparentando tratarse de operaciones comerciales legítimas, valiéndose de documentación alterada para tal fin, sin la autorización del legítimo propietario. El análisis de la documentación solicitada a los investigados, así como el estudio de la trazabilidad de los movimientos de la mercancía, ha permitido a los agentes detectar el valor económico aproximadamente defraudado del producto desviado, con una valoración superior a los 45.000 euros.

Como consecuencia de estos hechos la Guardia Civil ha puesto a disposición de la Autoridad Judicial competente de los tres administradores responsables de la empresa receptora para su almacenamiento del producto como presuntos autores en un delito de apropiación indebida.