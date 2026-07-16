La Junta declara área en alerta por virus del Nilo los municipios de La Puebla del Río y Coria del Río en Sevilla

Archivo - Una de las trampas instaladas por la Junta contra el mosquito del Virus del Nilo Occidental. Archivo. - JUNTA DE ANDALUCIA - Archivo

SEVILLA 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía ha declarado área en alerta por circulación del virus del Nilo Occidental (VNO) los municipios sevillanos de La Puebla del Río y Coria del Río tras detectarse mosquitos portadores del virus en dos trampas instaladas por la Estación Biológica de Doñana del CSIC (EBD-CSIC) en estas localidades, una de ellas del Sistema de vigilancia de la Diputación de Sevilla.

Así lo ha confirmado la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias en un comunicado, incidiendo en que se trata de la sexta y séptima localidad con detección de circulación del VNO este año en la comunidad autónoma tras declararse área en alerta el municipio almeriense de Pulpí, Torredonjimeno en Jaén y los municipios sevillanos de Palomares del Río y Constantina.

Cabe mencionar que también se detectó circulación en el municipio de Benacazón, si bien esta última estuvo separada a más de 1500 metros de zonas residenciales, por lo que no fue necesario la declaración de área en alerta.

De acuerdo con el Programa de Vigilancia Integral y Control de Vectores de la Fiebre del Nilo Occidental (Programa FNO), la declaración del área en alerta, supone intensificar las tres vigilancias -- esto es entomológica, animal y humana -- en la zona, activar las acciones de promoción comunitaria y reforzar las acciones de comunicación a la ciudadanía a través de farmacias comunitarias y enfermería para que adopte las medidas de protección necesarias frente al VNO.

Por su parte, las administraciones locales deben intensificar las medidas de control y tratamiento de mosquitos transmisores de la enfermedad durante el periodo que el área esté en alerta, en este caso hasta el 13 de agosto.

La Delegación Territorial de Sanidad y Consumo de Sevilla ha informado de esta situación al Ayuntamiento de La Puebla del Rio y Coria del Rio y a la Diputación de Sevilla.

En contexto, hasta el momento, se ha diagnosticado un caso leve de fiebre del Nilo Occidental este año en Andalucía, concretamente en la localidad de Palomares del Río.

Además, se está detectando un incremento progresivo de las densidades, de modo que la última semana se ha registrado una densidad abundante de mosquitos hembras transmisoras en Coria del Río, Isla Mayor, Bollullos de la Mitación, Palomares del Río, La Puebla del Río, Los Palacios y Villafranca y Lebrija.