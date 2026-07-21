La Junta pide al Gobierno que acelere la tramitación del tercer carril de la AP-4 e impulse medidas provisionales

Archivo - Coche averiado en el arcén de una autopista como imagen de recurso - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Fomento y Movilidad de la Junta de Andalucía, Mario Muñoz-Atanet, ha solicitado al Ministerio de Transportes que "acelere la tramitación" del proyecto del tercer carril de la autovía Sevilla-Cádiz y que impulse medidas provisionales e inmediatas que contribuyan a aliviar los problemas de tráfico "que afectan de forma recurrente a miles de ciudadanos que utilizan esta vía".

Así lo ha expresado en un comunicado remitido a los medios en relación con la aprobación inicial, por parte del citado departamento ministerial, del documento técnico y el estudio de impacto ambiental del proyecto del tercer carril de la AP-4 entre Dos Hermanas y Las Cabezas de San Juan, en la provincia de Sevilla.

Tras la aprobación provisional, próximamente se someterá el expediente al trámite de información pública, lo que conlleva la publicación del anuncio correspondiente en el Boletín Oficial del Estado (BOE). En este sentido, Muñoz-Atanet ha valorado ese anuncio al considerar que supone un avance, aunque ha recordado que "han transcurrido ya más de dos años desde que se inició la redacción del proyecto y todavía se encuentra en una fase muy inicial".

En este sentido, ha señalado que aún resta completar la tramitación ambiental y la redacción del proyecto constructivo, por lo que ha pedido al Ministerio que "redoble esfuerzos para agilizar una actuación estratégica para la movilidad y la conexión entre Cádiz y Sevilla, de la que dependen diariamente miles de usuarios".

Asimismo, ha insistido en la necesidad de adoptar medidas provisionales e inmediatas más eficaces mientras se avanza en la ampliación de la capacidad de la autovía, después de comprobar que la habilitación del arcén en un tramo de tres kilómetros no ha tenido el impacto esperado.

"El objetivo es que los ciudadanos dispongan cuanto antes de una circulación más segura y ágil", ha remarcado el consejero, que ha pedido un análisis en profundidad de los flujos de tráfico para adoptar medidas que ayuden a reducir las retenciones en las horas de mayor intensidad.

Por último, ha reiterado la importancia de que la redacción del proyecto avance con la mayor celeridad posible, al tiempo que ha expresado su preocupación porque el proyecto planteado se circunscriba a la provincia de Sevilla y contemple unos plazos que "resultan difíciles de conciliar con las urgencias de esta autovía".