La Junta señala al anterior rector por las cuentas de la US: Se gastaron 4,5 millones "sin autorización"

Archivo - Fachada del Rectorado de la Universidad de Sevilla. Imagen de archivo. - EDUARDO BRIONES - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía ha señalado este martes al anterior equipo rectoral de la Universidad de Sevilla (US), comandado por Miguel Ángel Castro, para explicar la necesidad de que la US tenga que hacer un plan de ajuste de 16 millones que puede implicar desde reducción de grupos, a menos contrataciones de profesorado laboral y cierre de centros por las tardes, como ha explicado la rectora Carmen Vargas este martes a su consejo de gobierno.

A preguntas de Europa Press, la Consejería de Universidad ha explicado que la US recibió autorización en 2024 para destinar 4,9 millones de euros de remanente para un plan de inversiones y que en este concepto se gastaron ocho, según los números facilitados por la Junta. Esto resulta, siguiendo el razonamiento, en 4,5 millones demás "remanentes que se gastaron sin autorización".

La Consejería sostiene que la US "deberá analizar de dónde viene el desfase" de 16 millones y el hecho de que haya informado a la Junta de 1,5 millones de euros de remanente de tesorería negativo en 2025. En 2023, tuvo un remanente de tesorería de 17 millones y ocho, en 2024.

En relación al presupuesto de 2026, la Junta sostiene que la US podía haberlo hecho aún sin tener la envolvente. La negociación que está abierta no obstante apunta a 1.788,2 millones para este año para todo el sistema; una cantidad a la que se le podrían sumar 37, 5 millones adicionales. De llegarse a un acuerdo, el reparto se haría en los próximos meses y en junio, un segundo "en base a un estudio técnico acodado con los rectores en los casos que sea necesario".

La rectora de la US, Carmen Vargas, ha informado en el Consejo de Gobierno de este martes que el plan de ajuste de 16 millones de euros que es necesario en la institución al tener prorrogado el presupuesto de 2025, donde el techo de gasto de personal es inferior para cubrir las obligaciones salariales de 2026 --subidas salariales aprobadas por el Gobierno central--, y al no estar cerrada con la Junta de Andalucía la envolvente que recibirá cada universidad pública en 2026 --imprescindible para elaborar un nuevo presupuesto--, incluye desde cierre de centros por la tarde a menos contrataciones de profesorado laboral temporal y reducción de grupos, cuando sea posible, entre otras cuestiones.

Vargas ha reconocido la "inquietud" que existe entre la comunidad universitaria sobre la situación financiera de la US y ha defendido la necesidad de adoptar "medidas preventivas" hasta que sea posible elaborar un nuevo presupuesto con los fondos que reparta el "financiador" de los campus universitarios andaluces, que no es otro que la Junta de Andalucía. Sobre las negociaciones con la Junta, la rectora ha pedido a su Consejo de Gobierno "un voto de confianza" ya que las negociaciones, ha dicho, están "muy avanzadas".

Así, ha respondido a los avisos lanzados desde la parte sindical y de los representantes del profesorado, que ya han apuntado a "movilizaciones" y que han señalado que esperaban "más beligerancia" de la nueva rectora en esta materia en un momento que es "propicio", apuntando claramante a la campaña electoral por las autonómicas del próximo 17 de mayo. "¿Cómo y por qué hemos llegado a esta situación?", se ha preguntado la parte social, que ha criticado la paralización del pago del complemento autonómico y que ha advertido de que confía en que no se frenen las promociones de personal que están recogidas en el convenio colectivo, que "es sagrado".

Por su parte, la presidenta de la conferencia de decanos y directores, Inmaculada Murcia, ha expresado el "malestar" de la conferencia ante el planteamiento de reducción de grupos o de contratación de menos personal al entender, ha alertado, de que estas medidas "afectan a la calidad de la docencia" y "nos traen fantasmas del pasado, como aulas masificadas" e imposibilidad de realizar una evaluación continua. Por eso, han solicitado conocer los "criterios exactos" que ha seguido el Rectorado para poner encima de la mesa esta propuesta, a lo que la rectora ha respondido que se les harán llegar y que nada es definitivo. "Vamos a seguir trabajando" en un plan de ajuste que obliga a llevar al próximo Consejo de Gobierno una modificación presupuestaria de 16 millones de euros.