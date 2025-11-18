La Junta sigue con mediciones de la calidad del aire en Coria (Sevilla) y garantiza información "directa" a los vecinos

CORIA DEL RÍO (SEVILLA), 18 (EUROPA PRESS)

La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Catalina García, ha aclarado este martes que la Administración sigue haciendo mediciones de la calidad del aire en Coria del Río y Palomares por los hedores de la gasolinera de la barriada Guadalquivir. Sobre los resultados finales, la consejera ha garantizado que "por supuesto, todas las partes del grupo de trabajo en torno a este tema tendrán información directa, incluidos los vecinos".

Así lo ha manifestado Catalina García en comisión parlamentaria, en la que ha recalcado que los afectados "nos tienen a su disposición", al igual que las autoridades judiciales, ya que el Juzgado de Instrucción número 20 de Sevilla ha ordenado la apertura de diligencias previas contra la que fuera última consejera de Salud, Rocío Hernández; su antecesora en el cargo y actual responsable autonómica de Medio Ambiente, Catalina García; la exdelegada territorial de la Consejería de Salud Regina Serrano y otros responsables del Servicio Andaluz de Salud (SAS).

La consejera ha sostenido que el informe sobre la calidad del aire no está aún disponible porque se ha adquirido una nueva unidad de medición que proporciona "más acierto" en los resultados pero que, una vez se tenga, la Junta será "la primera en tomar medidas correctoras" si así fuera necesario. De esta forma, ha contestado a la batería de preguntas formuladas por el diputado socialista Rafael Recio.

Éste ha trasladado las inquietudes formuladas por los vecinos, que quieren saber cuándo estarán los resultados del informe y si la Junta se ha planteado dentro del grupo de trabajo "reubicar" a los afectados en situación más vulnerable, como los niños o las personas con enfermedades crónicas.

Recientemente, la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía informaba de la elaboración de un protocolo de investigación de exposiciones medioambientales, una iniciativa pionera en España y que pondrá el foco en la vigilancia epidemiológica, la formación de profesionales y la promoción de la salud. Así se le trasladó a la asociación vecinal de la barriada del Guadalquivir de Coria del Río (Sevilla) en una reunión bajo el amparo del grupo de trabajo que analiza la problemática de los olores en esta barriada y en la que estuvo presente la delegada territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente de Sevilla, Inmaculada Gallardo.

Desde el área sanitaria, en 2020 se creó una comisión de participación ciudadana con el Distrito Sanitario y los vecinos que ha mantenido reuniones periódicas para atender sus demandas asistenciales, "incrementado el número de médicos en el centro de salud y estableciendo un sistema de consultas en el Servicio de Medicina Interna del Hospital Virgen del Rocío".

Además, desde Salud Pública se han realizado y remitido a la asociación dos estudios epidemiológicos retrospectivos sobre los pacientes atendidos en 2017. De este grupo de trabajo forman parte también representantes de las delegaciones territoriales de Sevilla de las consejerías de Salud y Consumo, Industria, Energía y Minas, Agricultura, Pesca Agua y Desarrollo Rural, así como de la Secretaría General de Medio Ambiente y Cambio Climático y de la Dirección general de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica.