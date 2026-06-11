Libertad provisional para el cantante sevillano Beret tras su detención por una presunta agresión sexual

Archivo - Concierto de Beret en el marco de Latin Grammy Sessions Urbano. Imagen de archivo. - Álex Zea - Europa Press - Archivo

SEVILLA 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El juez del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 4 de Sevilla, en funciones de guardia, ha acordado este jueves la puesta en libertad provisional del cantante sevillano Francisco Javier Álvarez Beret, conocido artísticamente como Beret, tras su detención por una presunta agresión sexual denunciada por unos hechos ocurridos en Sevilla el pasado mes de abril.

Según han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) a Europa Press, el magistrado ha impuesto como medidas cautelares la prohibición de comunicarse con la denunciante y de aproximarse a ella a menos de 500 metros, así como la retirada de su pasaporte durante un periodo de tres meses.

De forma provisional, al investigado se le atribuye un presunto delito de agresión sexual tipificado en los artículos 178.1 y 179.1 del Código Penal. Durante su comparecencia judicial, Beret se ha acogido a su derecho constitucional a no declarar.

La causa la investiga la plaza número 2 de la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Sevilla.