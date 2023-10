Macarena, Gran Poder, Esperanza de Triana y Virgen de los Reyes formarán parte de la magna de Sevilla de 2024

SEVILLA, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Señor del Gran Poder, el Cristo de la Expiración ('El Cachorro'), la Virgen de la Esperanza Macarena, la Esperanza de Triana, Nuestra Señora de Valme --Protectora de Dos Hermanas--, la Virgen de Consolación de Utrera --Patrona de la localidad--, la Virgen de Setefilla de Lora del Río y la Virgen de los Reyes, patrona de la Archidiócesis de Sevilla, participarán en la procesión magna de 2024 que pondrá el broche final al segundo Congreso Internacional de Hermandades y Religiosidad Popular que acogerá la capital andaluza del 4 al 8 de diciembre.

Un cortejo extraordinario que reunirá a algunas de las imágenes más relevantes y devocionales de la ciudad y de su provincia, cuyos detalles han sido desvelados este lunes por el propio arzobispo de Sevilla, monseñor José Ángel Saiz Meneses.

Un anuncio que se ha hecho esperar y que ha reservado, no sin cierto misterio y ante la sopresa del auditorio --"voy finalizando aunque no me referiré aún a eso que están esperando"-- tras concluir una conferencia bajo el título 'Piedad popular: Llamados a la santidad y a la evangelización' con ocasión del inicio del curso cofradiero del Consejo de Cofradías.

El alcalde de Sevilla ha señalado en relación a este acontecimiento extraordinario que vivirá la ciudad en diciembre del próximo año que "viviremos un gran 8 de diciembre de 2024, que ya estamos preparando a conciencia desde el Ayuntamiento. El segundo Congreso Internacional de Hermandades será un hito histórico que recordaremos toda la vida", ha expresado en su perfil de la red social X (antes Twitter).

En lo que respecta a su conferencia en sí, monseñor Saiz ha asegurado que a los tres pilares que caracterizan a las hermandades --formación, culto y accion caritativa-- "habría que añadir un cuarto: la evangelización", si bien, más que un pilar podría considerarse un "elemento transversal", que está en los otros tres.

"Si la Iglesia existe para evangelizar, las hermandades también", ha destacado el arzobispo. Esta idea ha sido una de las más repetidas su su ponencia, puesto que "la principal preocupación de una junta de gobierno es llevar el Evangelio a todos sus miembros". Como decía el papa Benedicto XVI, las hermandades "están llamadas a ser talleres de santidad", al tiempo que ha lanzado como propuesta la creación, junto a las diputaciones de formación o de culto, de una "vocalía de iniciación cristiana" en el seno de esas juntas de gobierno.

Monseñor Saiz también ha subrayado la "impresionante y desconocida" obra social que realizan las hermandades: "No hay que asociarlas solo con procesiones". Esa caridad, "que es luz en medio de este mundo no hay que ocultarla, sino mostrarla para despertar la bondad en los corazones". "Se evangeliza también por el camino de la belleza. Las imágenes no se veneran por ellas mismas sino por lo que representa", ha concluido.