La madre bética que ha recuperado la bufanda: "Un ángel del cielo te buscó para que me la pudieras devolver"

SEVILLA, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

Aurora Lancha Pardal, la madre que lanzó el pasado lunes 25 de abril un mensaje en sus redes sociales pidiendo ayuda para localizar la bufanda del Betis de su hijo, fallecido hace tres años, que perdió al salir del estadio Benito Villamarín tras celebrar la victoria verdiblanca en la final de la Copa del Rey, ha logrado recuperar esta prenda tan "especial" para ella. La "misión" que ella misma consideraba "imposible" se ha hecho realidad gracias a la "humanidad" de miles de personas que se han movilizado a través de las redes sociales.

Un bético, que no busca ni quiere protagonismo, dice Aurora, le ha devuelto no solo la bufanda sino la convicción de que "un ángel desde el cielo te buscó a ti para que me pudieras devolver esta bufanda". Éstas son las primeras palabras que Aurora pudo intercambiar con el aficionado que le ha devuelto la prenda, relata a Europa Press. "Yo no tengo Twitter, es algo que no controlo, pero alguien ha hecho esa labor por mí", asegura agradecida a las miles de personas que "sin conocerme de nada, se han parado un momento en el ajetreo de vida que llevamos para ayudarme". Ha sido, reconoce abrumada, "increíble".

Aurora recuerda ahora la llamada de su hermano diciéndole entre lágrimas "la tenemos, la tenemos" y cómo, cuando estuvo frente a frente al joven que encontró y cogió la bufanda que perdió en la avenida de la Palmera, le preguntó: "¿Puedo darte un abrazo?". Esta madre, cuyo relato ha conmovido a las redes sociales, explica que la bufanda es la de su hijo porque fue encontrada en el sitio donde ella la perdió y, sobre todo, porque tiene una "manchita" en una esquina que ella sabía. "Es la mía", dice.

Aurora lanzó el lunes 25 de abril, horas después de la celebración bética por la victoria en la Final de la Copa en el Estadio La Cartuja, un mensaje en el que reconocía que "sé que es misión imposible, pero es lo último que puedo hacer y por intentarlo no pierdo nada". "Es una bufanda muy especial porque la tenía (su hijo) desde que el Betis bajó a Segunda y en ella pone 'Volveremos'. No había ni un partido en el que no la llevara. Quise que viniera conmigo a la final y torpemente la perdí". Ahora, está de nuevo en sus manos.