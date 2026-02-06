Mairena (Sevilla) acerca el arte a 700 estudiantes de la localidad con 'Aprende a mirar un cuadro'

Archivo - Estudiantes de Mairena que participan en la iniciativa 'Aprende a mirar un cuadro', impulsada por el Consistorio. - AYTO. DE MAIRENA DEL ALJARAFE - Archivo

MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA), 6 (EUROPA PRESS)

El estudiantado de Mairena del Aljarafe (Sevilla) ha comenzado a "sumergirse" en el mundo de la pintura y en la riqueza del patrimonio artístico sevillano a través de 'Aprende a mirar un cuadro'. Se trata de una iniciativa gratuita --salvo el transporte-- impulsada por el Ayuntamiento dentro de su programación educativa y está dirigida al alumnado de quinto de Primaria.

En esta edición, participan alrededor de 700 estudiantes de 13 centros del municipio. Este proyecto se desarrolla a través de dos sesiones complementarias que culminan con una visita al Museo de Bellas Artes de Sevilla, informa el Consistorio en una nota de prensa.

La primera sesión, de carácter teórico-práctico, se imparte en los propios centros educativos y permite al alumnado adquirir nociones básicas para interpretar una pintura. La segunda consiste en una visita guiada al museo, donde los estudiantes ponen en práctica los conocimientos adquiridos con el acompañamiento de personal especializado.

Las visitas se desarrollarán entre los meses de enero y abril. En palabras de la delegada de Compromiso Educativo , Blanca de Pablos, "con esta iniciativa queremos despertar la curiosidad artística del alumnado, fomentar el pensamiento crítico y acercar el patrimonio cultural de una forma accesible, participativa y adaptada a su edad, complementando el aprendizaje que reciben en el aula y ampliando su mirada sobre el arte y la cultura".

La edición de este año ha vuelto a tener una gran acogida por parte de la comunidad educativa, con la participación de los centros Francisco Giner de los Ríos, Santa María del Valle, Centro Docente María, Los Rosales, Santa Teresa, Miguel Hernández, Guadalquivir, Aljarafe, Lepanto, El Olivo, Las Marismas, el aula específica del IES Cavaleri y el Centro de Educación de Adultos Almazara.

'Aprende a mirar un cuadro' se enmarca en la programación educativa municipal, con la que el Ayuntamiento de Mairena apuesta por enriquecer la formación del alumnado a través de experiencias culturales y pedagógicas complementarias. A esta propuesta le ha precedido el programa 'Equinoterapia', y tomará el relevo el 'Concierto didáctico', previsto para el día 26 de marzo, "consolidando una oferta educativa diversa y continuada a lo largo del curso".