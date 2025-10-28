Mairena (Sevilla) aprueba ayudas para facilitar el acceso y mantenimiento de la vivienda por un valor de 80.000 euros

Archivo - Barrio de Mairena del Aljarafe, en foto de archivo - DANIEL ZAMORA. (AYTO. MAIRENA DEL ALJARAFE)

MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA), 28 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe (Sevilla), dentro de su Plan de Vivienda, ha destinado 80.000 euros en nuevas ayudas municipales para facilitar el acceso y mantenimiento de la vivienda habitual, dirigidas a personas físicas empadronadas y residentes en la ciudad con al menos un año de antigüedad.

Según ha informado el Consistorio en una nota de prensa, las solicitudes se valorarán hasta un máximo de 100 puntos, evaluándose en primer lugar la situación económica: las unidades familiares con ingresos de 0 a 1,5 veces el Iprem obtendrán 75 puntos; aquellas que se sitúen entre 1,6 y 2,5 veces, 60 puntos; entre 2,6 y 3,5 veces, 45 puntos; entre 3,6 y 4,5 veces, 30 puntos; y entre 4,6 y 5,5 veces, 15 puntos.

A esta valoración se añadirá "la pertenencia a grupos de especial protección", como mayores de 65 años, familias monoparentales, personas con discapacidad, víctimas de violencia de género, menores de 40 años o en situación de desempleo; que podrá aportar hasta 25 puntos adicionales según concurran uno, dos o tres de estos factores.

En caso de empate, ha informado el Ayuntamiento, se priorizarán "las solicitudes con menor nivel de ingresos, seguidas de la mayor carga familiar y, si persistiera, por orden de presentación".

De esta forma, el importe total disponible asciende a 80.000 euros, distribuidos en tres líneas: ayudas de hasta 1.000 euros para el pago del alquiler, máximo dos mensualidades; hasta 800 euros para la fianza o 500 euros para gastos de notaría y registro en la compra de la primera vivienda; y ayudas de hasta 1.000 euros para deudas relacionadas con el alquiler o hipoteca, máximo dos cuotas, y de 200 euros para deudas de comunidad, máximo dos recibos.

Estas subvenciones serán incompatibles con otras ayudas autonómicas, estatales o locales que cubran la misma finalidad y periodo.

La delegada de Ordenación Urbanística, Marta Alonso, ha señalado que estas ayudas pretenden "apoyar a las familias que encuentran dificultades para afrontar los gastos básicos de su vivienda", reforzando así "un compromiso municipal con quienes más lo necesitan".

El plazo de presentación será del 28 de octubre al 10 de noviembre, ambos incluidos, y la tramitación deberá realizarse exclusivamente por vía telemática a través de la sede electrónica municipal.

Además, para consultas informativas, la Oficina Municipal de Vivienda, ubicada en el bajo derecha del Conjunto 18 de Ciudad Aljarafe, habilitará 35 números diarios durante todo el periodo de solicitud, en horario de 10,00 a 13,00 horas, con atención el mismo día de recogida del número.