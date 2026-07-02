Mairena (Sevilla) licita la renaturalización de los patios de los Centros de Educación Infantil y Primaria

Proyecto de licitación de obras en CEIP de Mairena (Sevilla)- AYUNTAMIENTO DE MAIRENA DEL ALJARAFE

MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA), 2 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe (Sevilla) ha sacado a licitación el proyecto de renaturalización de los patios de los ocho Centros de Educación Infantil y Primaria del municipio.

Según ha destacado el Consistorio en una nota de prensa, esta actuación persigue "crear espacios exteriores más confortables, accesibles y adaptados a las altas temperaturas". Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el próximo 15 de julio.

El proyecto contempla incrementar la presencia de vegetación y de espacios de sombra, favorecer la permeabilidad del suelo y mejorar la conexión y accesibilidad entre las diferentes zonas de los patios.

Asimismo, prevé reforzar la función educativa de estos espacios. El proyecto también persigue ampliar las opciones de juego para favorecer la inclusión.

La actuación proyectada comprende los colegios El Olivo, Francisco Giner de los Ríos, Guadalquivir, Lepanto, Los Rosales, Malala, Miguel Hernández y Santa Teresa. El presupuesto base de licitación asciende a 578.744 euros, cofinanciados por la Unión Europea. La renaturalización de los patios forma parte del Plan de Actuación Integrado (PAI) Mairena Econectada.