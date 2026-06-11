Mairena (Sevilla) logra su primera Escoba de Plata por su gestión de la limpieza y los residuos

Mairena del Aljarafe (Sevilla) recibe la Escoba de Plata por su gestión de la limpieza - AYUNTAMIENTO DE MAIRENA DEL ALJARAFE

MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA), 11 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe (Sevilla) ha recibido este miércoles, 10 de junio, la Escoba de Plata, el primer reconocimiento a la limpieza que obtiene el municipio en su historia.

Según ha detallado el COnsistorio en una nota de prensa, el concejal delegado de Finanzas, Patrimonio, Cultura, Fiestas y Movilidad Urbana, Sergio Toro, recogió el galardón en Ifema Madrid durante la Feria Internacional del Urbanismo y del Medio Ambiente (Tecma), en un acto organizado por la Asociación Técnica para la Gestión de Residuos y Medioambiente (Ategrus).

El alcalde del municipio , Antonio Conde, ha manifestado recientemente sobre servicios básicos como el de la lim pieza que "vamos por el buen camino, pero no me conformo", ya que "lejos de lanzar las campanas al vuelo, vamos a convertir el premio en un estímulo para seguir mejorando y trasladar esta mejora a l resto de servicios esenciales, como el de jardinería o el de acerado y asfaltado ".

La Escoba de Plata distingue actuaciones y proyectos que contribuyen a mejorar la gestión de los residuos, la limpieza y el aseo urbano de las ciudades. El certamen se celebra desde 1987 y se ha consolidado como una de las principales referencias del sector.

En contexto, entre otras cuestiones, el Gobierno municipal renovó el servicio de limpieza en marzo de 2022 mediante una inversión de 23 millones de euros para un periodo de diez años. Desde entonces, el servicio cuenta con una plantilla de 52 trabajadores entre conductores y peones, presta servicio en turnos de mañana y tarde de lunes a sábado, incorpora servicios en domingos y festivos y dispone de refuerzos para eventos.