Manu Sánchez, reconocido con el Premio Plaza de España

Archivo - El presentador y humorista Manu Sánchez. Imagen de archivo. - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

SEVILLA 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Subdelegación del Gobierno en Sevilla ha anunciado este martes la concesión del Premio Plaza de España a Manuel Sánchez Vázquez, 'Manu Sánchez, en reconocimiento a su "firme compromiso con los valores constitucionales y democráticos, especialmente con la defensa de la libertad de expresión, la igualdad y el Estado del Bienestar".

En una nota, la administración ha destacado que a lo largo de su trayectoria Manu Sánchez "ha hecho de su voz un instrumento al servicio de la convivencia, el respeto y la justicia social". Además, ha indicado que su labor pública se ha caracterizado "por la promoción de una ciudadanía crítica, informada y comprometida con los principios de solidaridad, tolerancia y pluralismo político recogidos en nuestra Constitución".

Asimismo, ha remarcado "su apoyo constante a la Sanidad y la Educación públicas, su defensa del diálogo y su apuesta por una sociedad abierta y progresista lo convierten en un referente indiscutible". "Con su ejemplo, contribuye a fortalecer la confianza en las instituciones democráticas y a difundir, desde la cultura y el humor, los valores que sustentan la sociedad española", ha concluido.

Los Premios Plaza de España son una distinción anual otorgada por la Delegación del Gobierno en Andalucía que reconoce a personas, instituciones y colectivos que han destacado por su defensa y difusión de los valores democráticos recogidos en la Constitución Española. Estos galardones, que cuentan ya con más de veinte ediciones.

Su objetivo es visibilizar el compromiso ciudadano con la convivencia democrática, la solidaridad y el respeto a los derechos fundamentales, reforzando así la confianza en las instituciones y el pacto constitucional que sustenta nuestra sociedad.