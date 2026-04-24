El Maratón de Sevilla y la Media cierran con recórd de inscripciones: 40.000 dorsales entre ambas pruebas para 2027

Participantes en una de las ediciones del Maratón de Sevilla. - AYTO.DE SEVILLA

SEVILLA 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Zurich Maratón de Sevilla y el Medio Maratón han cerrado el periodo de inscripciones para las ediciones de 2027 con récord de dorsales: 40.000 entre las dos pruebas.

En este sentido, el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha destacado, en un comunicado, que la ciudad se consolida entre las grandes capitales del mundo como sede de grandes eventos.

"La solvencia organizadora y los innumerables atractivos de la ciudad nos permiten acoger citas tan relevantes como el Zurich Maratón y el Medio Maratón que suponen una importante promoción y fuente de riqueza para la ciudad", ha remarcado al respecto.

En tan sólo once días, el Maratón ha agotado los 20.000 dorsales ofertados para la próxima edición, que suponen el récord de participación en la prueba con 3.000 participantes más que en la pasada cita.

El Medio Maratón de Sevilla ha cerrado también inscripciones este pasado sábado con mismo número de dorsales, con lo que conserva el récord de la última edición