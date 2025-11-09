Más de 2000 personas participan en 'CuentAventura', el ciclo cultural infantil de Alcalá de Guadaíra (Sevilla)

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 9 (EUROPA PRESS)

Más de 2000 personas han pasado por las cuatro sesiones de 'CuentAventura en el Guadaíra' durante octubre y noviembre, convirtiendo este ciclo cultural de la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra como arranque de la programación familiar de otoño en la ciudad.

El Ayuntamiento ha informado en una nota de prensa de que los datos de participantes han superado las previsiones iniciales demostrando que actividades lúdicas, culturales y en espacios naturales son demandadas y muy bien acogidas por la ciudadanía en el marco de un ciclo cuidado y planificado, y que ha permitido sentar las bases de la programación cultural otoñal destinada al público familiar y que durante noviembre y diciembre se centrará en los títeres y la música en el corazón del Parque Centro, con motivo de los 20 años del Museo de Alcalá.

La insitución ha destacado que esta programación orientada a los más pequeños, 'CuentAventura', ha concluido su primera edición con actividades culturales al aire libre, aprovechando las zonas verdes, con un formato innovador que ha combinado teatro, talleres y cuentacuentos con ambientación escenográfica que ha cautivado a pequeños y mayores.

Este nuevo ciclo se ha celebrado en cuatro espacios diferentes: el Parque de la Avenida Escultora La Roldana, el Hermanos Machado, el Parque del Dragón y el Parque Centro. De esta forma, según el propio delegado de Cultura, Christopher Rivas, ha asegurado que "estamos acercando la cultura a distintos enclaves para que las familias tengan una alternativa de ocio en los espacios naturales, disfruten del medioambiente y los parques de la ciudad, y a través de los cuentos aprendan valores humanos como la empatía, la solidaridad o el respeto mientras se divierten".

"La acogida del ciclo ha sido tal que desde Cultura hemos tenido que extender la duración de las sesiones desde las dos horas iniciales ante la importante afluencia de familias a los parques de Alcalá, lo que nos señala el éxito rotundo de una iniciativa que ha funcionado bien y ha cubierto una demanda entre las familias alcalareñas con niños pequeños", ha explicado.

En cada jornada un equipo multidisciplinar compuesto por 9 actores y actrices, 11 monitores de dinamización de talleres y actividades, maquilladora, montadores y técnicos han hecho posible "disfrutar de los cuentos, la fantasía y la educación en valores entre las praderas y árboles de los parques de la ciudad", ha finalizado Rivas.