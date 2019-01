Mellet pidió a los trabajadores de Mercasevilla que recibieron un "incentivo" para prejubilarse no contarlo

Publicado 23/01/2019 15:02:52 CET

SEVILLA, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El juicio que celebra la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial contra el ex director general de Mercasevilla Fernando Mellet y otros 13 acusados en la causa por el denominado delito societario relacionado con la lonja ha continuado este miércoles con los interrogatorios a cuatro de los nueve extrabajadores acusados por un delito de malversación por recibir ciertas cantidades como "incentivos" para que se acogieran al expediente de regulación de empleo (ERE) de 2007.

Según la Fiscalía, tras la aprobación por la autoridad laboral del segundo ERE de Mercasevilla en el año 2007, Mellet "decidió, sin causa ni justificación, abonar a una serie de trabajadores, cercanos a él y que se iban a acoger a la prejubilación, determinadas cantidades al margen de las ya pactadas con el comité de empresa".

"Estas cantidades indebidas, ocultadas a los representantes de los trabajadores y a los restantes trabajadores acogidos al ERE, fueron contablemente enmascaradas bajo el concepto de 'indemnizaciones pre', anticipos o gratificaciones, y para ello el encausado ordenó al entonces responsable de contabilidad su abono", según el escrito de acusacióndel Ministerio Público.

Ocho de estos trabajadores "favorecidos por la liberalidad" de Mellet que "recibieron tras prejubilarse más cantidad de la que legalmente les correspondía", oscilando estas cantidades entre los 15.000 y los 72.000 euros.

La novena trabajadora es Pilar Giraldo, quien fuera directora financiera de la lonja hasta que se acogió a la prejubilación tras aprobarse el ERE de 2007. "También se vio favorecida por decisión" de Mellet, "recibiendo mediante transferencia bancaria de fecha 17 de abril de 2008 la cantidad de 18.000 euros", a lo que se suma que, el 2 de enero de 2008, "es decir, al día siguiente de hacerse efectiva su baja en la empresa, Mellet suscribió, en nombre de Mercasevilla, un contrato con Pilar Giraldo, para realizar de manera externa las mismas funciones que hasta entonces había venido desempeñando en la empresa".

De este modo, Giraldo "presentó al cobro 17 facturas mensuales por importe total de 44.971 euros", si bien a nombre de una sociedad civil "controlada por ella", relata el Ministerio Público, que agrega que dicho contrato fue cancelado en julio de 2008.

"ESTADO DE ANSIEDAD"

Este miércoles han sido interrogados los acusados José Ramón Palma, Fernando Rebollo, José Manuel Guerrero y Pilar Giraldo, quien, por "su situación de ansiedad", sólo ha respondido a las preguntas de su defensa y a las realizada por el tribunal, presidido por el magistrado José Manuel de Paúl.

Los cuatro trabajadores han coincidido en señalar que no se acogieron al ERE de 2007, que era "continuación" del expediente de regulación de 2003, porque "perdían" dinero con las condiciones pactadas con respecto al salario que recibían.

Todos ellos mantuvieron reuniones personales y directas con Fernando Mellet, quien, como él mismo declaró, quería reducir la plantilla de Mercasevilla y amortizar algunas plazas --las de los nueve trabajadores--, objetivo también de uno de los socios de la lonja, en este caso Mercasa.

Estos nueve trabajadores, según declaró Mellet, cobraban por encima del convenio colectivo y la amortización de estas plazas suponía un ahorro para Mercasevilla. Precisamente, en estas negociaciones con Mellet, éste les ofreció unas cantidades, diferentes, para acogerse al ERE y prejubilarse, "incentivos" --término usado por Mellet-- que los trabajadores aceptaron.

Fernando Rebollo, quien fuera jefe de servicio de Mantenimiento de Mercasevilla y posteriormente de la Fundación Mercasevilla, se acogió al ERE en octubre de 2008 tras una llamada de Mellet, en la que éste le señalaba que "mi puesto se iba a extinguir" y le instaba a negociar. Este trabajador y el director general mantuvieron una "única" reunión y alcanzaron un acuerdo para recibir 36.000 euros, cantidad que le fue entregada mediante un talón cuyo concepto era "gratificación por los servicios prestados".

"Yo no estaba de acuerdo con ese concepto porque había negociado otra cosa, pero la responsable de contabilidad me dijo que no importaba", ha afirmado el acusado.

Por su parte, el prejubilado José Manuel Guerrero, exdirector del Mercado de Pescado, ha relatado que no quería irse de Mercasevilla porque le gustaba su trabajo, incluso planteó si la decisión de proponerle su marcha en el expediente de regulación era "por problemas técnicos".

"Estaban contentos y satisfechos con mi trabajo porque cumplía los objetivos, pero Mercasevilla por necesidades económicas iba a amortizar la plaza", ha añadido Guerrero, que incluso ha comentado que a día de hoy nadie lo ha sustituido en ese puesto.

La primera reunión "informal" la mantuvo con Mellet y el subdirector de la lonja Daniel Ponce en septiembre de 2007 y las demás con Mellet. Ante la negativa del trabajador, el ex director general le solicitó una propuesta. "Tenía un salario bastante alto, por lo que hice mis números y le pedí 120.000 euros, pero lo rechazó", ha declarado el encausado.

Entre los meses de febrero y marzo de 2008, volvió a darse otra reunión entre ambos acusados y acordaron la cantidad de 72.000 euros. "Le pedí documentación del acuerdo, pero Mellet me dijo que no porque era un ERE voluntario y se enteraban que iba a recibir una mejora, otros trabajadores lo pedirían". "Me pide silencio sobre esas negociaciones", ha añadido Guerrero.

Esa cantidad, según ha declarado el extrabajador, se abonaría en dos pagos, en mayo y en diciembre. Precisamente el 2 de diciembre de 2008 firmó dos recibí por 24.000 euros y 12.000 euros porque se equivocaron en la cantidad del primero, que tenía que ser 36.000 euros y "no se dio cuenta del concepto de gratificación por los servicios prestados, sólo del error en la cuantía". Aunque en el pago de mayo no se indicaba concepto alguno.

El acusado ha indicado que no pensaba que tuviera que pagar IRPF por este pago pues "creía que era una indemnización", aunque "tuve que pagar 6.000 euros a Hacienda".

La última en declarar ha sido Pilar Giraldo, directora financiera de Mercasevilla hasta final de 2007, ha señalado que con las condiciones del ERE "perdía dinero" por eso se negó a prejubilarse. Tras una "conversación" con Fernando Mellet, "llegamos a un acuerdo". "Me dijo que hasta ahí --18.000 euros-- podía llegar y acepté", ha añadido.

Sobre su contratación desde enero de 2008 por Mercasevilla para continuar de forma externa con labores en este departamento financiero de asesoramiento, Giraldo ha indicado que los tres primeros meses estuvo acudiendo diariamente a la lonja con jornada completa para preparar las cuentas de 2007 para su aprobación y posteriormente, hasta mayo de 2008 --fecha de la última factura--, realizaba labores de asesoramiento acudiendo a Mercasevilla dos o tres veces a la semana.

Mercasevilla, tras acogerse Giraldo al ERE, le planteó la posibilidad de colaborar de forma externa "porque en mi departamento quedaron dos trabajadores".

Como los anteriores acusados, Giraldo ha señalado que Vitalicio dejó de pagarles las pólizas del ERE en noviembre de 2009 y Mercasevilla en 2014. "No cobré nada hasta enero de 2018, no tenía ingresos", ha añadido.