Mesas informativas en los hospitales Macarena y Maternal del Virgen del Rocío de Sevilla por el Día de la Enfermera

Mesas informativas en los hospitales Macarena y Maternal del Virgen del Rocío con motivo del Día Internacional de la Enfermera. - SATSE

SEVILLA 12 May. (EUROPA PRESS) -

Enfermeras y enfermeros han reivindicado este martes la mejora de sus derechos laborales, la aprobación de una Ley de ratios enfermeras y la entrada en vigor y puesta en práctica de la reforma del Estatuto Marco, entre otras demandas, con ocasión del Día Internacional de la Enfermera. Para ello, se han puesto mesas informativas en los hospitales Macarena y Maternal del Virgen del Rocío con el propósito de ensalzar la labor de esos profesionales sanitarios.

Bajo el lema 'Las enfermeras ya no se callan', el Sindicato de Enfermería Stase ha impulsado distintas acciones de reconocimiento y reivindicación para trasladar a la Consejería de Salud y Consumo y los partidos políticos que, "después de muchos años en los que se ha invisibilizado y minusvalorado al colectivo, ha llegado el momento de que nadie sea ajeno al clamor de una profesión autónoma que siempre, y ahora más que nunca, tiene mucho que decir", señala el colectivo.

Las demandas de la profesión también serán abordadas en el Parlamento Europeo, en el marco de la conferencia que tendrá lugar, con motivo del citado Día (DIE), bajo el título 'Fortalecimiento del personal de Enfermería en la Unión Europea de la Salud: competencia profesional, autonomía y sistemas de atención sostenibles'.